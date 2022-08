Fotografin Gerdi Grahn zeigt auf Bildern ihren Magdeburg-Blickwinkel

Die Magdeburger Fotografin Gerdi Grahn stellt in der Stadtbibliothek aus. Sie war einst auch für die Magdeburger Volksstimme tätig.

Gerdi Grahn stellt ihre Fotos aktuell in der Magdeburger Stadtbibliothhek aus.

Magdeburg - Der Dom, eingerahmt von zwei dicken Baumstämmen, ein rotes Auto auf dem Breiten Weg, das gerade an den rötlich blühenden Kastanienbäumen vorbeifährt, eine Laterne auf der Sternbrücke, deren Leuchtelement sich im Zentrum des Riesenrads im Stadtpark befindet. Gerdi Grahn hat einen besonderen Blick auf Magdeburg und seine schönen Seiten. Dabei ist sie ursprünglich gelernte Drogistin.

Ein Interesse für Fotografie hatte sie aber schon früh. Und so war es nur folgerichtig, dass sie schließlich im Bereich für Fotografie in der Abteilung für Zeichnungsverfilmung des Magdeburger Armaturenwerkes zu arbeiten begann und sich später innerbetrieblich zur Fotografin weiterqualifizierte.

Mit einer Penti ging es 1962 los

Schon als junger Frau sei Gerdi Grahn ein guter Blick bescheinigt worden. Ihr Chef habe damals gesagt, sie solle dranbleiben. Und das tat sie, kaufte sich 1965 eine kleine Kamera vom Typ Penti und entdeckte fortan die Welt um sich herum durch den Kamerasucher. Ihre wachen Augen hat sie bis heute – und ebenso den Blick für besondere Momente, Situationen und Formen.

Noch bis 31. August 2022 zeigt sie ihre Magdeburg-Impressionen in der Stadtbibliothek. Und manch alter Volksstimme-Leser dürfte sich an den Namen der Fotografin erinnern. War sie doch in den 1980er Jahren für die Volksstimme mit der Kamera unterwegs und sorgte schon damals für den besonderen Magdeburger Blickwinkel.

Vollends brach die Leidenschaft dann aus, als sie Rentnerin wurde. Am liebsten mit dem Fahrrad und der Kamera erkundete sie die „turbulente, farbenfrohe Stadt“, suchte viele Orte sogar mehrfach auf, um das Bild zu bekommen, das sie sich vorstellte, wartete auf das perfekte Licht, den richtigen Moment. Aber wo fand sie die Bilder schließlich wieder? „Zu Hause im Karton“, beantwortet sie die Frage selbst. Jemand habe ihr dann gesagt, dass die Fotos nicht in eine Kiste, sondern in die Öffentlichkeit gehören würden.

Erste eigene Ausstellung 2015 in der Feuerwache Sudenburg

Die erste eigene Ausstellung eröffnete sie 2015 in der Sudenburger Feuerwache, 2017 folgte eine weitere in der Medizinischen Bibliothek des Universitätsklinikums und 2019 die nächste beim Frauennetzwerk der Stadt Magdeburg. Und dann nahm sie ihren Mut zusammen und fragte in der Stadtbibliothek nach und war auch dort willkommen.

Vor dem Hintergrund der Kulturhauptstadt-Bewerbung wollte sie mit einer Magdeburg-Ausstellung zur Bewerbung beitragen. Daraus wurde nichts. Und Corona brachte die Pläne ebenfalls durcheinander. Das Versprechen einer Ausstellung löste die Bibliothek nun aber trotzdem ein.

Und Gerdi Grahn war zur Vernissage ganz gerührt von der großen Resonanz. Damit habe sie nicht gerechnet, sagt sie. Entsprechend aufgeregt war sie und erklärte: Fotografieren ist leichter als reden. Dennoch kam sie nach dem offiziellen Teil der Vernissage, der auch mit Musik umrahmt wurde, mit vielen Besuchern ins Gespräch. Und wenn sie durch gesundheitliche Einschränkungen zuletzt nicht mehr allzu aktiv war mit der Kamera, so ist die Entdeckungslust doch wieder erwacht und sie verspricht: „Ich werde einen Weg finden.“ Fans des besonderen Magdeburg-Blickwinkels von Gerdi Grahn dürfen also gespannt sein, was sie als Nächstes präsentieren wird.

