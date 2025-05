In Magdeburg musste die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand ausrücken. In Gefahr waren ein Kleinkind und seine Mutter.

Magdeburg. - Bei einem Brand im Küchenbereich in einer Wohnung im Kirschweg wurde am Abend des 17. Mai 2025 gegen 17:45 Uhr ein eineinhalbjähriges Kind verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich die Mutter des Kindes auf dem Balkon im dritten Obergeschoss und konnte aufgrund des starken Rauchs in der Wohnung und der verschlossenen Balkontür nicht zurück in die Wohnung.

Auch interessant: Weitere Meldungen von Feuerwehr und Polizei in Magdeburg

Das Kind fanden die Feuerwehrkute in der Wohnung und konnten es umgehend aus dieser retten, während die Mutter mit einer sogenannten Brandfluchthaube durch die Feuerwehr betreut wurde. Eine Brandfluchthaube ist ein Atemschutzgerät. Sie filtert die Luft und verhindert so das Einatmen von giftigen Gasen wie Kohlenmonoxid und Partikel. Brandfluchthauben nutzen die Umgebungsluft, die gefiltert wird, um eine sichere Atemluft zu gewährleisten.

Lesen Sie auch: Explosion auf Bahnsteig in Magdeburg

Bei dem Brand in Magdeburg-Reform wurden Mutter und Kind mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Während der Löscharbeiten musste die Straße Kirschweg vollständig gesperrt werden.

Im Einsatz waren der Löschzug Süd mit Einsatzleitdienst, die Freiwillige Feuerwehr Ottersleben, sowie zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, sowie die Polizei.