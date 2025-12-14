Trommelrhythmen hallen durch den Buckauer Engpass, Engel tanzen durch die Menge: Das Weihnachtsspektakell in Magdeburg lockte Tausende Besucher an und zeigte Buckau von seiner lautesten, lebendigsten Seite.

Spektakel in Magdeburg: Tanzende Engel und Elfen verwandelten den Buckauer Engpass in eine pulsierende Meile.

Magdeburg. - Schon von weitem war zu hören, dass der Buckauer Engpass am Sonnabend kein gewöhnlicher Ort war. Trommeln hallten zwischen den Fassaden, Lachen mischte sich unter Glühweinduft – und dann zog er los: der Weihnachtsmann, flankiert von tanzenden Engeln und Elfen. Ein Spektakel, das dem Buckauer Weihnachtsmarkt seinen ganz eigenen Puls verlieh.