Einen denkbar schlechten Start erlebt der Regionalexpress 1 gerade zwischen Genthin und Berlin. Der neue Fahrplan ist seit Sonntag gültig, jetzt fährt der Zug gar nicht. Betroffen sind Tausende Fahrgäste.

Achtung Fahrgäste: Der Regionalexpress 1 fällt zwischen Berlin und Magdeburg nach Unfall aus

Für den Schienenpersonenverkehr gilt seit dem 14. Dezember 2025 ein neuer Fahrplan. Jetzt fällt der Regionalexpress 1 aus und kommt nicht in Genthin an.

Genthin/Burg - Für die Zugverbindungen im Jerichower Land gilt ab sofort ein neuer Fahrplan, der auch den Regionalexpress 1 betrifft. Der Zug, der zwischen Eisenhüttenstadt nach Magdeburg pendelt, fällt jetzt aus.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Brandenburg und Genthin. Derzeit kann der RE1 hier nicht rollen, in Brandenburg hat sich an einem Bahnübergang ein Unfall ereignet.

Unfall legt den Regionalexpress 1 zwischen Brandenburg und Genthin lahm

Der Zugverkehr ist seit Stunden unterbrochen. Ein Auto muss bei Kirchmöser geborgen werden. Laut Deutscher Bahn hat sich der Unfall bereits in der Nacht ereignet.

Der RE1 fällt daher aus oder ist nur verkürzt im Einsatz. Busse sollen als Ersatzverkehr eingesetzt werden, ist von der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH - kurz Odeg - als Betreiber vom Express zu erfahren.

Seit Sonntag, 14. Dezember 2025, gilt ein neuer Fahrplan. In diesem Zuge ist der Schienenersatzverkehr der Regionalbahn 40, der aufgrund des Stellwerksbrandes in Gerwisch zwischen Biederitz und Burg eingerichtet war, eingestellt worden. RB40 und RE1 ergänzen sich und bedienen beide nun auch den Bahnhof Genthin.

Allerdings gibt es gerade in Genthin erhebliche Irritationen rund um den Fahrplan und dessen Regelungen, wie sich gezeigt hat. Fest steht, dass die Fahrgastzahlen im Regionalexpress 1 drastisch zurückgegangen sind.

Dass die Zugverbindung nun ausfällt, ist denkbar ungünstig, nachdem es in den vergangenen Wochen zu allerhand Verspätungen und kurzfristigen Fahrplanänderungen gekommen war.