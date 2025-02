Fotowettbewerb in Magdeburg: So gibts Gewinne für die Urlaubsfotos

Magdeburg - Welche Reiseziele haben die Alt-Olvenstedter eigentlich? Wohin fahren die Nachbarn am liebsten in den Urlaub? Das soll nun gezeigt werden. Das Orga-Team des alljährlichen Familien- und Generationenfestes mit dem Motto „Alt-Olvenstedt geht um die Welt“ hat sich nämlich eine Aktion einfallen lassen. Es wird einen Fotowettbewerb geben. Das Fest findet am 31. Mai 2025 statt. Bis dahin können die Teilnehmer im Rahmen ihres Urlaubs oder Städtetrips ein Foto mit der Stadtteil-Fahne im Reiseland machen und einreichen. Dabei ist Kreativität gern gesehen und erwünscht.

Der Olvenstedter Skatverein „Reizende Buben“, der schon seit 2004 besteht, hat es vorgemacht. Die Mitglieder haben bei ihrer Vereinsfahrt nach Goslar die Alt-Olvenstedter Fahne mitgenommen und vor dem Schaubergwerk ein Foto gemacht. Mitglied ist dort nämlich auch Britta Goehring, die GWA-Sprecherin von Alt-Olvenstedt und Mitorganisatorin der Aktion. „Nach der Pandemie reisen viele Olvenstedter wieder mehr. So kamen wir auf die Idee. Ich selbst habe dieses Jahr auch einige Reisen vor mir, wo ich natürlich die Fahne mitnehme“, erzählt die 50-Jährige. „Es gibt auch schon die ersten Einsendungen.“

Wie funktioniert es?

Bis zum 16. Mai müssen die Fotos bei der AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Alt-Olvenstedt eingereicht werden. „Das Foto kann unter Angabe von Ort und Land sowie Mitteilung von Name und Anschrift der Person eingereicht werden. Erlaubt sind alle Konstellationen: Gruppenfotos sowie Fotos von Einzelpersonen, Freunden oder Paaren. Im Vordergrund stehe die Freude daran. Ob die Fotos innerhalb Deutschlands oder am anderen Ende der Welt entstehen, würde keine Rolle spielen.

Einsenden: Wo und wann?

Zu den Öffnungszeiten im DRK-Bürgerhaus an der Poststraße 17 kann es ausgedruckt abgegeben werden. Außerhalb der Öffnungszeiten kann das Foto im Briefkasten eingeworfen werden. Wer digital unterwegs ist, darf das Foto auch als Datei per E-Mail an gwa-alt-olvenstedt@web.de einsenden. Die Angaben zu Name, Ort und Anschrift müssen auch hierbei gemacht werden. Das Ziel: Am Veranstaltungstag sollen sämtliche Fotos im Bürgerhaus ausgestellt werden. Für die Teilnehmer des Wettbewerbs wird derzeit noch eine kleine Verlosung geplant. Alle Fotos kommen in einen Topf. Daraus werden drei Fotos gezogen. Wer gezogen wird, bekommt einen Gewinn.

Wo gibt’s die Fahne für den Wettbewerb?

Wer noch keine Fahne zur Verfügung hat, kann eines von zwei Exemplaren über das Bürgerhaus zeitlich begrenzt ausleihen. Auch bei Goldmann-Service, Gartenweg 6, können Fahnen gekauft oder ausgeliehen werden.