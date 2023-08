Magdeburgs Frei- und Strandbäder zählen in diesjähriger Saison Tausende Besucher weniger. Die Gründe - und wann sie trotzdem geöffnet haben.

Freibäder in Magdeburg: Miese Besucherzahlen und die Gründe

Das Carl-Miller-Bad in Magdeburg verzeichnet in diesem Jahr schlechte Besucherzahlen.

Magdeburg - Sommer, Sonne, Strandbad: So haben sich viele ihren Sommer sicher vorgestellt. Allerdings hatte Petrus durchaus andere Pläne. Der wechselhafte Sommer hat nicht nur Badenixen die Saison vermiest. Die Frei- und Strandbäder der Stadt zählten Tausende Besucher weniger.

„Die diesjährige Badesaison ist bislang leider nur durchschnittlich“, sagt auch Magdeburgs Stadtsprecher Michael Reif mit Blick auf die diesjährige Badesaison, die im Mai eröffnet wurde. Die Strandbäder Barleber See und Neustädter See öffneten bereits Mitte Mai für Erholungssuchende, die Freibäder folgten.

Nach der Saisoneröffnung folgte zunächst ein kühler Mai. „Im Juni hatten wir an nur drei Tagen nachmittags kurzzeitig eine Lufttemperatur von über 30 Grad Celsius. Auch die Lufttemperaturen ab Mitte Juli waren meist nur um die 20 Grad Celsius“, bilanziert der Stadtsprecher. „Und die anhaltend kühlen Temperaturen wirken sich bis heute auf die Gästezahlen unserer Frei- und Strandbäder aus. Es fehlen uns vor allem Ferien- und Hortgruppen, die sonst während der Sommerferien vormittags gern die Frei- und Strandbäder besucht haben.“

Die meisten Besucher zählte in dieser Badesaison das Strandbad Barleber See. Mit Stichtag 31. Juli wurden mehr als 28 000 Besucher gezählt. Allerdings waren es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast 7000 Besucher weniger.

Magdeburg: Dieses Bad hatte die wenigsten Besucher

Die wenigsten Besucher zählte das Strandbad Neustädter See. Hier wurden rund 11 200 Badegäste gezählt, im Vorjahr waren es gut 2000 mehr. Den größten Gästerückgang unter den Freibädern verzeichnete das Freibad Süd in dieser Saison. Mehr als 6000 Besucher weniger als im Vorjahr kamen in der diesjährigen Badesaison.

Die Temperaturen wirkten sich auch auf die Öffnungszeiten aus. Insbesondere seit Ende Juli gab es aufgrund der kühlen Witterungsbedingungen verkürzte Öffnungszeiten. Beispielsweise in der vergangenen Woche waren die drei Freibäder an mehreren Tagen nur von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die Freibadsaison läuft bis zum 3. September.

Blick auf die Magdeburger Schwimmhallen

In den ersten drei Wochen der Sommerferien war die Schwimmhalle Diesdorf wochentags von 12 bis 20 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 16 Uhr geöffnet. „Dieses Angebot wurde insbesondere von vielen Stammgästen und Jahreskarteninhabern gut angenommen“, so Michael Reif. Die Schließzeit wurde dann für Revisionsarbeiten genutzt.

Die Elbeschwimmhalle hat nach der Sommerschließzeit nun wieder geöffnet, teilte die Stadt mit. Die Schwimmhallen Diesdorf, Nord und Olvenstedt stehen planmäßig bis zum 3. September ausschließlich für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Ab dem 4. September sind auch diese Schwimmhallen wieder für das öffentliche Baden geöffnet.

Die Öffnungszeiten der Magdeburger Frei- und Strandbäder: Änderungen aufgrund kühler Temperaturen sind möglich. Sicherheitshalber sollte auf der Internetseite www.magdeburg.de/Kultur-Sport/Bäder nachgesehen werden.

Öffnungszeiten der Magdeburger Freibäder

Barleber See: Regelöffnungszeit: 9 bis 19 Uhr

Neustädter See: Regelöffnungszeit: 10 bis 19 Uhr

Erich-Rademacher-Bad (Neu-Olvenstedt): Regelöffnungszeit: Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr

Freibad Süd: Regelöffnungszeit: Montag bis Sonntag 10 bis 19 Uhr

Carl-Miller-Bad: Regelöffnungszeit: Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr