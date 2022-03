Hier haben Ukraine-Flüchtlinge in Magdeburg freien Eintritt

Ob Elbauenpark oder Zoo - in Magdeburg haben Ukrainer, die vor dem Krieg aus ihrer Heimat geflohen sind, freien Eintritt in verschiedene Einrichtungen. Ein Überblick:

in Magdeburg. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben hier jetzt freien Eintritt. Archivfoto: Elbauenpark ©MVGM GmbH, www.AndreasLander.de

Magdeburg - Mindestens 2000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind bereits in Magdeburg angekommen, schätzt die Stadt. Darunter Hunderte Kinder. Um ihnen den neuen Alltag etwas zu erleichtern und Abwechslung zu bieten, haben Flüchtlinge aus der Ukraine bei einigen Freizeit-Angebote freien Eintritt.

Alle Ukraine-Geflüchteten können seit dem 22. März 2022 den Elbauenpark kostenfrei besuchen. Zuvor war dies nur für Ukrainer möglich, die in der nahegelegenen Notunterkunft in den Messehallen untergebracht sind.

Der 93 Hektar große Elbauenpark bietet nicht nur viele Grünflächen zur Erholung, sondern auch mehrere Attraktionen für Familien. So fliegen rund 200 Falter im Schmetterlingshaus umher und im Damwildgehege lebt ein Rudel von Hirschen, Kühen und Kälbern. Es gibt mehrere Sport- und Spielplätze.

Geflüchtete, die den Park besuchen möchten, müssen zur Identifikation an der Kasse den Ausweis und die Bezugskarte vorzeigen, die sie bei der Registrierung als Kriegsflüchtlinge erhalten, erklärt Jana Bork von der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGM). Derzeit ist am Elbauenpark nur die Hauptkasse besetzt. Der Park befindet an der Tessenowstraße.

Freier Eintritt in den Zoo Magdeburg

Elefanten, Giraffen und Co können im Zoo bestaunt werden. Auch hier gibt es für Ukraine-Flüchtlinge freien Eintritt, teilte Pressesprecherin Regina Jembere mit. "Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sowie Ehrenamtliche, die den Flüchtlingen Wohn-Asyl gewähren, habe kostenfreien Zutritt", so Jembere.

Als Legitimation gilt hier ein ukrainischer Ausweis oder Reisepass. Und: "Da mit Sicherheit immer eine ortskundige Begleitung dabei ist, gilt für den Status als Begleitung der kostenfrei Zutritt", so Jembere. Der Zoo befindet sich im Stadtteil Neue Neustadt, der Eingang ist in der Zooallee 1. Im Zoo gibt es zwei Spielplätze.

Im Kulturhistorischen Museum und im Museum für Naturkunde, Otto-von-Guericke-Straße 68-73, ist der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.

Weiterhin ist für Geflüchtete die Fahrt mit Bus und Bahn kostenfrei. "Die Voraussetzung für die kostenlose Nutzung des ÖPNV ist ein ukrainischer Reisepass oder Personalausweis oder ein kostenloses Sonderticket der DB, das sogenannte helpukraine-Ticket", teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mit. Kinder könnten ohne ein entsprechendes Ausweisdokument in Begleitung ebenfalls kostenlos mitgenommen werden.

Das ist der Stand vom 23. März 2022. Weitere Angebote werden aktuell von einigen Einrichtungen noch geprüft und gegebenenfalls ergänzt.