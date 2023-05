Blauer Himmel und steigende Temperaturen in Magdeburg – da schaut sich der eine oder andere schon mal nach einem kühlen Genuss um. Auch die Volksstimme: Wir haben gecheckt, wie es um die Eisdielen im Westen Magdeburgs steht und welche exotischen Sorten und Preissteigerungen es gibt.

Eis essen am Stadtrand von Magdeburg: Vegan, hausgemacht und exotisch

In Magdeburg starten Eisdielen in eine neue Saison mit ausgefallenen Eissorten.

Magdeburg - Während es in der Magdeburger City eine Auswahl an Eisdielen gibt, sieht es am Rand der Stadt schon übersichtlicher aus. Doch ist das Eis dann bei den wenigen Eisdielen im Magdeburger Westen dann auch lecker? Gibt es auch hippe Sorten und Preisexplosionen?