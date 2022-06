Freizeit in Magdeburg - das sind die Tipps für den 12. Juni 2022

Magdeburg bietet ein vielfältiges Programm an Freizeitmöglichkeiten. Die Volksstimme hat eine Auswahl für den 12. Juni 2022 zusammengestellt.

Rocko Schamoni liest im Moritzhof in Magdeburg.

Zu den Tipps für den 11. Juni 2022 geht es hier.