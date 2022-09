Freizeit-Tipp: Magdeburger Bergetappe führt auf Gipfel bei Schönebeck

Wenn in Magdeburg von Bergen die Rede ist, dann mögen Bewohner von Gebirgen nur müde lächeln. Doch eine Radtour lohnen die Erhebungen allemal. Es geht durch Felder zwischen Salbke und Ottersleben und durch Stadtteile im Süden der Landeshauptstadt. Am Ende des Tages wird man 220 Höhenmeter überwunden haben – was für Magdeburger Verhältnisse eine nennenswerte Größe ist und als Bergetappe gewertet werden darf. Wer besonders gut ist, darf sich das grüne Trikot, das bei vielen Radrennen für den besten Bergfahrer vergeben wird, überstreifen.