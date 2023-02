Der britische Bluespianist, Songwriter und Sänger, der in Deutschland unter anderem durch seinen Auftritt im Rockpalast im Jahr 1980 bekannt wurde, ist in Magdeburg zu Gast.

Magdeburg - In Magdeburg bieten sich tagtäglich Möglichkeiten, die Freizeit zu verbringen. Für Donnerstag, den 9. Februar 2023, hat die Magdeburger Volksstimme Tipps aus den Bereichen Musik, Kabarett und Familie zusammengetragen. Freizeittipps für Mittwoch, den 8. Februar 2023, gibt es hier.

Paul Millns spielt in der Sudenburger Feuerwache

Paul Millns feiert in diesem Jahr seinen 78. Geburtstag. Von Ruhestand kann aber keine Rede sein: Nach wie vor gibt der Musiker Konzerte. Eines davon ist für diesen Donnerstag um 20 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 geplant.

Neben den ausgezeichneten Arrangements, seiner musikalischen Fingerfertigkeit und dem Ton seiner rauen und rauchigen Stimme überzeugt Paul Millns sein Publikum mit intelligenten und einfühlsamen Texten. Sein Schreiben basiert auf täglichen Beobachtungen des Lebens, klugen Reflexionen über politische und soziale Themen und tiefgreifenden Visionen über die Werte des Lebens.

Seit mehr als 40 Jahren verblüfft er sowohl ein intimes Publikum als auch große Konzerthallen mit kraftvoll en Darbietungen und typisch britischem Humor. Unterstützt wird der Musiker durch seine Band. Neben Klassikern sind für das Konzert auch neuere Kompositionen vorgesehen. Paul Millns stammt aus dem Osten Englands. Er begann seine Karriere gegen Ende der 1960er Jahre, als er mit Musikern wie Alexis Korner, Eric Burdon, Louisiana Red, Bert Jansch, Dr Hook’s Denis Le Courier, Peter Thorup von CCS, John Mayall, David Crosby, Murray Head, Ralph McTell und John Martyn auftrat und zusammenarbeitete. In Deutschland wurde er durch seinen Auftritt im Rockpalast im Jahr 1980 bekannt. Bob Dylan, Joni Mitchell und Tim Hardin sowie Ray Charles haben Paul Millns’ Arbeit beeinflusst.

Familienprogramm in Magdeburg

Am 9. Februar heißt es von 14 bis 16 Uhr „Auf den Spuren der Ursaurier“. Geboten wird für Kinder von sechs bis zehn Jahre eine Erkundungstour durch die neue Sonderausstellung „Spuren im Stein“. Es geht um das Abgießen und Bemalen von Saurierspuren mit Gips. Der Tag wird von Anna Kleinefeld und Marcus Pribbernow gestaltet. Es stehen sechs Arbeitsplätze zur Verfügung. Es kann zu Wartezeiten kommen. Die Anmeldung von einzelnen Kindern ist aber nicht notwendig.

Im Kunstmuseum Magdeburg an der Regierungsstraße 4-6 gibt es in den Winterferien ein buntes Angebot, teilte das Museum mit. Bei der Museumsolympiade gelte es, verschiedene Aufgaben und Rätsel zu lösen. Das freie Angebot können Kinder ab acht Jahren in Begleitung einer erwachsenen Person am Donnerstag zwischen 10 und 13 Uhr nutzen.

Stadtrundfahrten durch Magdeburg

Noch bis 12. Februar beginnt täglich um 14 Uhr eine Stadtrundfahrt mit dem roten Doppelstockbus und kindgerechtem Audioangebot an der Busparktasche Jakobstraße/Ecke Alter Markt.

Themen sind unter anderem Details zur Stadtgeschichte und zu unseren Sehenswürdigkeiten wie dem Dom, dem Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen oder Hundertwassers Grüner Zitadelle.

Schlager der 1950er Jahre im Gröninger Bad

Um die 1950er Jahre geht es am Donnerstag ab 14 Uhr beim Tanztee mit „Daphne und die Frudies“ im Gröninger Bad in der Gröninger Straße 2 in Magdeburg.

In den Texten wurde von Mädchen erzählt wie „Mary Lou“, die immer hübsch und adrett und nicht in „Nietenhosen“ die brave Welt entzückte. Oder die tückische „Little Linda“ machte die Männerwelt mit süßen Versprechungen verrückt, um diese dann fallen zu lassen, wie eine heiße Kartoffel. Und das Hazy Osterwald Sextett rockte die Tanzpaläste, heißt es in der Ankündigung.

Vortrag über das Mittelalter in der Magdeburger Urania

Lange galt das Mittelalter als finster, fortschrittsfeindlich und schmutzig. Gleichzeitig war es hell, bunt, fröhlich und tief religiös. Gelehrte und Mönche wussten um die Kugelgestalt der Erde und sie übersetzten viele griechische und arabische Werke ins Lateinische. Seuchen, Kriege, Hunger und schlechte Wohnverhältnisse sorgten für eine kurze Lebensspanne bei den meisten Menschen. Magdeburg war im Mittelalter eine bedeutende Metropole.

Unter dem Titel „Streifzug durch das Mittelalter mit Magdeburger Beispielen“ beginnt am Donnerstag um 15 Uhr in der Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7 ein Vortrag von Ingo Bringezu. Anmeldungen werden unter Telefon 0391/25.50.60 erbeten.

Kirchenmusik mit Posaune und Orgel in der Pauluskirche in Magdeburg

Ein Konzert für Posaune und Orgel beginnt am Donnerstag um 19 Uhr in der Magdeburger Pauluskirche in der Goethestraße 25. Cheolwoong Lee aus Seoul spielt die Posaune, Jihoon Song aus Magdeburg das Klavier und die Orgel.

Es erklingen unter anderem Werke von Julius Schneider, von John Glenesk Mortimer und Gustav Holst. Ein geistliches Wort spricht Melanie Beyer.

Benefizkonzert „Sweet Charity“ im Magdeburger Hundertwasserhaus

Das Benefizkonzert „Sweet Charity“ beginnt am Donnerstag um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a in Magdeburg. Die preisgekrönte Sopranistin Friederike Meinke und Mark McNeill am Klavier nehmen die Besucher mit bei einer Reise durch die Genres der Musik mit den schönsten Klängen aus Oper, Operette und Musical. Mit ihrem Konzert wollen die Sängerin und der Pianist von der Komischen Oper Berlin die Diabetes-Forschung - insbesondere das „Joslin Diabetes Center“ – unterstützen. Der Gesamte Erlös des Konzertes wird an diese Einrichtung gespendet.

Friederike Meinke von der Komischen Oper gibt ein Benefizkonzert im Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg. Foto: Andreas Tobias

Hintergrund: Vor knapp 100 Jahren war die Diagnose Diabetes mellitus noch ein Todesurteil – bis das Insulin hergestellt wurde. Seitdem hat die Diabetesforschung große Schritte gemacht und ist sogar der Heilung dieser Krankheit immer nähergekommen.

Improvisationstheater in der Magdeburger Festung Mark

Das Improvisationstheater Imaginär braucht kein Textbuch oder Bühnenbild. Die Darsteller entwickeln aus Vorgaben des Publikums spannende, komische, und lustige Geschichten aus dem täglichen Leben. Wie diese Geschichten allerdings enden, weiß niemand – auch die Darsteller nicht, deshalb ist jeder Aufritt eine Premiere.

Einen solchen Auftritt können die Besucher der Festung Mark im Hohepfortewall in Magdeburg am Donnerstag miterleben. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr.

Vortrag: „Der Nationalpark Harz: Wilder denn je!“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Der Naturwissenschaftliche Verein lädt für Donnerstag, 19 Uhr, zu einem Vortrag unter dem Titel „Der Nationalpark Harz: Wilder denn je! Waldwandel nach Monotonie in der Klimakrise als Herausforderung und Chance“ in den Kaiser-Otto-Saal des Kulturhistorischen Museums Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Es spricht Roland Pietsch. Er ist Leiter des Nationalparks Harz.