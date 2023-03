Brom spielt am Montag Jazz im Forum Gestaltung in Magdeburg. Das Konzert in der Brandenburger Straße 10 beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

Magdeburg - Jazz und eine Wanderung, ein Zoobesuch, eine Ausstellung und drei Filme im Original mit deutschem Untertitel - wer alle Freizeittipps der Magdeburger Volksstimme für Montag, den 20. März 2023 wahrnehmen möchte, muss viel Zeit mitbringen. Zu den Tipps für Sonntag, den 19. März 2023, geht es hier.

Brom aus Berlin geben in der Brandenburger Straße ein Konzert

Das Berliner Trio Brom ist am Montag bei einem Konzert im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 zu erleben. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Die Musiker spielen seit 2010 eigene und freie Musik. Eine Basis sind die offenen Kompositionen ihres Saxofonisten Alexander Beierbach. Zusammen mit Jan Roder am Bass und Christian Marien am Schlagzeug nutzen sie diese Werke als Start- und Zielpunkte für improvisatorische Prozesse, die zu kreativen und intensiven Klangexplosionen führen. Die Musik des Trios verwebt auf einzigartige Weise komponierte und improvisierte Elemente, wobei das komponierte Material im Verlauf längerer Bögen immer wieder neu zusammengesetzt wird und so jedes Konzert zu einem neuen Zusammenhang und in eine andere Richtung führt. So entstehen jedes Mal unterschiedlichste Ausgangspunkte für die Interpretation des Materials und für die Improvisationen der drei Musiker.

Tim Caspar Boehme schrieb in taz-Plan: „Gemeinsam mit Jan Roder am Bass und dem Schlagzeuger Christian Marien setzt Beierbach auf diskretes Überblasen und feinziselierte Melodien, die von Roder und Marien mit variierender Pulsfrequenz umspielt werden.“

Filme im Original mit deutschem Untertitel im Moritzhof

Drei Filme als Original mit deutschem Untertitel stehen am Montag auf dem Spielplan des Moritzhofs. Dieser befindet sich am Moritzplatz.

Gezeigt werden „What's Love Got to Do with It?“ aus Großbritannien über die Suche nach der Liebe um 17.30 Uhr, „Die Fabelmans“ aus den USA als Coming-of-Age-Drama um den Filmliebhaber Sam um 19.30 Uhr sowie um 20 Uhr „Broker“ aus Südkorea um die Suche nach einer Familie.

Ausstellung über Frauen in der Magdeburger Hochschulbibliothek

Die Ausstellung "Rebellinnen - Frauen verändern die Welt" läuft bis zum 18. April in der Hochschulbibliothek Magdeburg auf dem Campus in der Breitscheidstraße 2. Geöffnet ist diese in der vorlesungsfreien Zeit Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 19 Uhr.

Die Ausstellung präsentiert Frauen aus dem deutschsprachigen Raum, die für ihre Überzeugungen und Rechte gekämpft haben und dadurch die Gesellschaft beeinflusst haben. Ihre Geschichten zeigen verschiedene Formen von Widerstand und Rebellion, sowie Mut, Entschlossenheit und Unangepasstheit. Die Ausstellung wird dank des Leihgebers, des Evangelischen Presseverbandes für Bayern, ermöglicht.

Wanderung in den Osten Magdeburgs

Nahezu täglich bietet die Magdeburger Wanderbewegungen in Magdeburg an. Gäste können gegen ein Startgeld von drei Euro für Erwachsene und von einem Euro für Kinder teilnehmen.

Im Wanderkalender für Montag steht so eine 14 Kilometer lange Wanderung. Unter dem Titel „Wasserschlösschen“ führt Margit Lüttge durch den Stadtpark zum Pechauer Platz. Start ist um 10 Uhr an der Haltestelle Planckstraße.

170 Tierarten auf 20 Hektar im Magdeburger Zoo

Der Magdeburger Zoo gehört zu den wichtigen Ausflugszielen in Magdeburg. Er befindet sich im Norden der Landeshauptstadt. Er hat täglich geöffnet - derzeit in der Zeit von 9 bis 18 Uhr.

In der 20 Hektar großen gepflegten Parklandschaft sind 700 Tiere in 170 Arten, darunter viele seltene, bedrohte Arten wie das Spitzmaulnashorn, der Sibirische Tiger, die Nördliche Zwergmeerkatze und andere zu beobachten.