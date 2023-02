Magdeburg - Konzerte, Kunst, Ballett, Schauspiel - der Magdeburger Veranstaltungskalender hat für Sonnabend, den 25. Februar 2023, allerhand zu bieten. Die Magdeburger Volksstimme hat Freizeittipps aus Kultur und Unterhaltung zusammengetragen. Auf einer eigenen Seite sind die Termine für Partys in den Clubs aufgelistet. Und das Programm für Freitag, den 24. Februar 2023, gibt es hier.

„Les Percussions de Strasbourg“ spielen im Gesellschaftshaus

Das Schlagwerkensemble „Les Percussions de Strasbourg“ tritt am Sonnabend um 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 auf. Dabei werden drei Triosonaten des berühmten Barockkomponisten Johann Sebastian Bach mit modernen Kompositionen kombiniert. Es geht den Musikern darum, um zu zeigen, dass Bachs Musik auch heute noch höchst aktuell und lebendig ist. Unter dem Titel „Invariants“ erklingen neben Bachwerken unter anderem Stücke von Michaël Levinas und Tōru Takemitsu.

Mitglieder der Gruppe sind Minh-Tâm Ngyen, Thibaut Weber und Alexandre Esperet. Seit 1962 setzt sich „Les Percussions de Strasbourg“ für die Pflege von Meisterwerken des 20. Jahrhunderts ein und hat unzählige Kompositionen in Auftrag gegeben. Das Ensemble hat sich einen Namen gemacht durch Innovation, Kreativität und eine ungebremste Freude am Musizieren. Dank ihrer besonderen Beziehungen zu zeitgenössischen Komponisten und ihrer Flexibilität in Bezug auf Musikformate - vom Duo bis zum Oktett, von akustischen bis zu elektronischen Instrumenten und vom Liederabend bis hin zu Musiktheater und Tanz - hat sich das Ensemble stets im Zentrum der europäischen Szene für Neue Musik behaupten können.

Folk und Indierock mit Minru im Volksbad Buckau

Minru ist das musikalische Projekt von Caroline Blomqvist, einer schwedischen Musikerin aus Göteborg. „Aus dem Zwischenspiel von Folk und Indie-Rock entstehen neue Spannungsfelder“, heißt es über ihre Musik.

Minru gibt am Sonnabend ab 20 Uhr ein Konzert im Volksbad Buckau in Magdeburg. Foto: Lottie Turner

Über ihre aktuelle Tour sagt sie: „Ich glaube nicht wirklich an Neujahrsvorsätze, aber wenn ich für dieses Jahr einen wählen müsste, wäre es öfter aus meiner Komfortzone auszubrechen. Es scheint also sehr passend, die ersten Konzerte des Jahres anzukündigen, da das Spielen meiner Musik live immer eine Mischung aus Aufregung und Unbehagen ist.“ 2022 wurde Minrus Debütalbum veröffentlicht. Sie wählte „Liminality“, den Schwellenzustand, in dem man sich befindet, nachdem man sich von der herrschenden Ordnung gelöst hat, als Titel der Platte.

Zusammen mit Jean-Louise Parker und Marlene Becher unternimmt die Musikerin eine kleine Reise durch Deutschland. Station macht sie dabei am Sonnabend mit einem Konzert in Magdeburg. Beginn ist um 20 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Georg Kaisers „Gas“ auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

„Gas“ von Georg Kaiser steht am Sonnabend auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Der Vorhang öffnet sich um 19.30 Uhr.

Die Geschichte: Eine verheerende Gas-Explosion löscht das Leben zahlreicher Fabrikarbeiter aus. Obwohl kein Fehler vorliegt, obwohl die Formel stimmt. Wenngleich die nächste Katastrophe nur eine Frage der Zeit ist, drängen Arbeiter, Kapital und Politik gleichermaßen auf den sofortigen Wiederaufbau der Fabrik.

Weitere Vorstellungen sind in den kommenden Wochen geplant. Im Spielplan sind Aufführungen für den 4. März und den 15. April jeweils um 19.30 Uhr sowie für den 19. März um 18 Uhr vorgesehen.

Klangphonics bringen akustische und elektronische Musik in die Magdeburger Factory

Akustik trifft auf Elektronik, Produzent trifft auf Band, Konzert trifft auf Clubnacht – dies ist das Ziel am Sonnabend in der Factory in der Sandbreite 2. Es spielt das Regensburger Trio Klangphonics, das Live-Elektronikmusik produziert und aufführt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Durch die Verwendung einer Kombination aus elektronischen Elementen und akustischen Instrumenten überbrücken die Musiker die Kluft zwischen Produzent und Live-Band. Dies führe zu einem sehr natürlichen, organischen Klang, der trotzdem die Energie von Deep House und melodischem Techno beibehält.

Comedy-Revue im Magdeburger Hundertwasserhaus

„Ganz großes Kino“ verspricht eine Comedy-Revue am Sonnabend Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Geboten würden die besten Filme aller Zeiten in zwei Stunden. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Geschichte: Das Kino „Gloria“ steht nach traditionsreichen Jahren vor der Schließung. In einer fulminanten letzten Filmnacht wollen die Besitzer noch einmal die besten Filme zeigen. Doch eine Woche vor der ausverkauften Best-of-Show flattern den Brüdern schlechte Nachrichten ins Haus: Die Verleiher verweigern die Lizenzen. Ihr einziger Stammkunde Danilo hat gemeinsam mit Viola, die neben dem Kino ihr Nagelstudio betreibt, eine irre aber rettende Idee: Selber spielen! Und so beginnt für die Beteiligten eine filmreife Probenwoche.

Vernissage im Magdeburger Gesellschaftshaus

Die Vernissage zur Ausstellung „Wahrscheinlichkeitsvermessung“ mit Zeichnungen des bildenden Künstlers und Lyrikers Korvin Reich beginnt am Sonnabend um 18 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Die Arbeiten werden bis zum 30. April zu sehen sein.

In seinen formalen, abstrakten und gegenständlichen Zeichnungen sowie Zeichnungen von Worten mit collagehaftem Charakter geht es Reich um die Darstellung des Verborgenen jenseits der materiellen Welt. Dabei stehen das Forschen, das Staunen, das Überraschende und das Poetische im Vordergrund. Er fordert das womöglich allzu fraglos Hingenommene heraus und macht das Unsichtbare sichtbar. Die Einführung in die Ausstellung wird heute von Silvia Käther gehalten, begleitet von C. René Hirschfeld am Klavier. Außerdem wird „Cirrus - Federwolken“, eine Uraufführung für Sprecher und Klavier von C. René Hirschfeld nach einem Text von Korvin Reich aufgeführt, wobei die beiden Künstler selbst auftreten werden.

Ballett im Magdeburger Opernhaus

Am Sonnabend um 19.30 Uhr werden im Magdeburger Opernhaus das Ballettstück „Lydia“ von Philippe Kratz mit Musik von Joseph Haydn und anderen sowie das Ballett „Le Sacre du Printemps“ von Edward Clug mit Musik von Igor Strawinsky aufgeführt. In der Premierenkritik der Volksstimme wurde das moderne Tanzballett „Lydia“ als eine gelungene Verknüpfung aus klassischen Elementen des Pas de deux und neuen Ausdrucksformen mit beeindruckender Präzision beschrieben. „Le Sacre du Printemps“, das Clug anlässlich des 100. Jahrestages der Uraufführung in Paris inszenierte und weltweit Erfolge feierte, ist erste große Ballettvorstellung im Jahr 2023.

Weitere Aufführungen sind für den 31. März und 20. Mai um 19:30 Uhr sowie für den 5. März und 7. und 30. April um 18 Uhr geplant.

Poetry-Slam im Magdeburger Moritzhof

Für Sonnabend, 20 Uhr, ist im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz ein Poetry-Slam unter dem Titel „Battle Royal“ geplant. Veranstalter ist der Verein Minddrop.

Vier Akteure treten in drei Runden gegeneinander an. Sie haben jeweils sechs Minuten Zeit auf der Bühne, die Texte sind selbst geschrieben und Requisiten sind nicht erlaubt. Das Publikum entscheidet nach jedem Durchgang, wer es eine Runde weiter schafft.

Schauspieler zeigen beim „Katzengold“ im Schauspielhaus ihre Ideen

„Katzengold“ ist am Sonnabend ab 21 Uhr im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 angesagt. Der elfte Abend der Reihe steht unter dem Titel „Ohne Proben nach oben – Runde II“.

Gebraucht, so die Veranstalter, w würden die Zuschauer. „Sie mischen unsere Karten neu, wir sterben für Sie in einer Minute und erfinden Lieder, die es so noch nie gegeben hat. Seien Sie dabei, wenn wir uns fallen lassen, um wieder aufzustehen. Alles, was wir wissen, ist, dass wir nichts wissen“, heißt es in der Einladung. Mitwirkende sind Iris Albrecht, Marie-Joelle Blazejewski, Julia Buchmann, Mia Rainprechter, Bettina Schneider, Carmen Steinert und lsabel Will.