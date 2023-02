In Magdeburg gibt es eine vielfältige Szene an Clubs. Am Freitag, 24. Februar 2023, und am Sonnabend, 25. Februar 2023, beginnen eine Reihe von Partys.

Am Wochenende werden Partys gefeiert. Auch die Clubs in Magdeburg sind mit dabei.

Magdeburg - In der Nacht zum Sonnabend und zum Sonntag wird in den Magdeburger Clubs wieder gefeiert. Die Magdeburger Volksstimme hat eine Auswahl der Partys zusammengestellt. Hier geht es zu weiteren Freizeittipps für Freitag, den 24.2.2023.

Insel der Jugend: Ein „Match me if you can: Soli-Abend für die DKMS und Krissi“ ist am Freitag ab 19 Uhr in der Insel der Jugend in der Maybachstraße angesagt. Auf dem Programm stehen Konzerte mit Betty Oh Boy, Ventura Fox, Hida und Appe Køppe mit Live-Malerei von Künstler Christoph Sebastian statt. Auch die DJs Take Sekt, Der aus Ton und LMNSKT, Beat Börjer und Braunaard, HappyCityHippie, DJ Tork und Joe Feelgood machen mit. Die Eintrittsgelder und Spenden kommen der Deutschen Knochenmarkspenderdatei zugute.

Am Sonnabend ab 23 Uhr steht eine Party unter dem Titel „Friend Ship“ an. Auf einem Floor spielen Fabiano Kinzley, MaNé und CRS, Trackster und Cage, auf einem zweiten Ben Dust, Zeroline und BagPack sowie auf einem dritten Statler, Hendrik Fröhlich, Umair und Freeakazoid.

Ellen Noir: „Evil Twins“ heißt es am Freitag ab 22 Uhr im Ellen Noir in der Porsestraße 16. Geboten werden Tekk und Hardtekk. Auf dem einen Floor legen Brothers of Evil, Kannadiss und Bassbilanz, Maytrixx und Hetzer, Actek und Junkzz, auf dem anderen Echse, Poinson Ivy, Schickzo, Der Klangexperte, Daxxt3rm Fafi, SKG, Balthasar, Exotikk, Trypsin, Dicht und Zurpi auf.

Am Sonnabend ab 22 Uhr stehen dann Titel aus den 80ern, 90ern und 2000ern mit Danny van de Beuken und DJ R.I.C.K. auf dem Programm.

Boys’n’Beats: Ein „Havana Club Night“ beginnt am Freitag um 23 Uhr in der Liebknechtstraße 89 im Boys’n’Beats, einem Magdeburger Club für Lesben und Schwule. Für Sonnabend ab 23 Uhr ist dann eine Party unter dem Titel „Malle, Malle Malle“ mit DJ M&M geplant.

Buttergasse: DJ Dundee legt am Freitag ab 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13 House, Dance und Charts in der „Classic Ladies Night“ auf. Am Sonnabend ab 23 Uhr ist mit den gleichen Musikrichtungen eine Ü25-Tanznacht mit DJ Sebastian Schikor angesagt.

Prinzzclub: Savage heißt die Party mit DJ Abuze am Freitag ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter 113a. Gespielt werden Hip-Hop, Bass, Trap, Future und Deutschrap.

Eine „Student Night“ beginnt am Sonnabend um 23 Uhr mit Alex Martura. Gespielt werden Black, House, Charts, Urban und Mash Ups.

Kunstkantine: „Modem:39 Labelnight at Kunstkantine“ heißt es am Sonnabend ab 23 Uhr in der Karl-Schmidt-Straße 42. „In Kommunikation und Freundschaft entsteht ein Polylog zwischen House, Dub und Acid-Techno“, heißt es in der Einladung.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 heißt es in der Nacht zum Sonntag ab Mitternacht „Never Stop“. Musik gibt es auf dem einen Floor von CC.Fierce, DJ Tool und Varik Grey, auf dem anderen von Dævid Sauer und Scapha.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird aktuelle Chartmusik.

Flowerpower: Das „Flowerpower“ ist eine Kneipe mit Tanzfläche im Breiten Weg 252. Dienstag bis Sonntag legen DJs auf. Geöffnet ist jeweils ab 19 Uhr.