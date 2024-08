Freude in Magdeburg: Laufbahn ist pünktlich zum Traditionslauf frisch saniert

Jungen und Mädchen aus der Kita „Zauberland" sprinten über die frisch sanierte Rundlaufbahn in Ottersleben.

Magdeburg - Mit strahlenden Gesichtern sprinten die Jungen und Mädchen der Kita „Zauberland“ des Ottersleber Lebenskreises an diesem Mittwochvormittag über die rote Tartanbahn. Wer weiß, vielleicht wird hier die Grundlage für eine erfolgreiche Läuferkarriere gelegt.

Unabhängig davon ist diese Form der Bewegungsförderung an der frischen Luft auf jeden Fall förderlich für die Entwicklung der Kinder. Auf dem Sportplatz des VfB Ottersleben am Schwarzen Weg finden junge, aber auch ältere Laufsportler beste Bedingungen vor.

Was das Sportliche anbelangt, sind wir jetzt sehr gut aufgestellt. Wigbert Schwenke, Vorsitzender des VfB Ottersleben

Die Rundlaufbahn ist gerade umfassend saniert worden und damit praktisch wie neu. Für die Realisierung gab es finanzielle Unterstützung vom Land Sachsen-Anhalt sowie der Landeshauptstadt Magdeburg.

Die Laufbahn sieht jetzt praktisch wie neu aus. Foto: Konstantin Kraft

„Wir haben einen regen Betrieb auf der Laufbahn“, sagte Wigbert Schwenke, Vorsitzender des VfB Ottersleben. Neben der wachsenden Zahl an Vereinssportlern – die Abteilung Leichtathletik ist in den vergangenen Jahren von 30 auf 105 Mitglieder angewachsen – wird die Laufbahn von Freizeitläufern sowie den Kindern und Jugendlichen der Kitas und Schulen im Ort genutzt.

Zudem werde hier das Deutsche Sportabzeichen abgenommen. Der VfB Ottersleben ist einer von drei Vereinen in Magdeburg, wo das möglich ist, so Schwenke.

Traditionsveranstaltung steht an

Zu guter Letzt bietet die Laufbahn die Bühne für den traditionellen Stundenlauf, der jeweils am ersten Tag des Volks- und Heimatfestestes steigt. Am Freitag kommender Woche, 6. September, steht der nächste Lauf an. Rund 500 Teilnehmer von Jung bis Alt werden wieder erwartet.

Von links: Marlek Zander, Klaus Zimmermann, Wigbert Schwenke, Andreas Schumann, Horst Heidmann und Mario Winkler. Foto: Konstantin Kraft

Die Ertüchtigung der Laufbahn war dringend nötig. In den zurückliegenden Jahren ist aufgrund von Witterung und Verschleiß – beispielsweise durch starken Laubbefall oder Frost – die Farbgebung verblasst. Ferner kam es zu Rissen und weiteren Schäden am Belag.

Neben dem Spielfeld ist die Laufbahn das Herzstück einer jeden Sportstätte. Klaus Zimmermann, Staatssekräter im Innenministerium des Landes Sachsen-Anhalt

Im Zuge der Sanierung, die von Ende Mai bis Ende Juli erfolgte, ist die obere Kunststoffschicht der Laufbahn abgeschliffen und neu aufgebracht worden. Schadstellen wurden behoben und die Linien mit frischer Farbe markiert. Insgesamt hat dies gut 74.500 Euro gekostet.

Beim kommenden Stundenlauf am 6. September werden zahlreiche Läufer die Bahn nutzen. Foto: Konstantin Kraft

Die Hälfte der Summe hat das Land Sachsen-Anhalt zugesteuert. Rund 37.270 Euro gingen vom Ministerium für Inneres und Sport über die Sportstättenförderung an den VfB Ottersleben.

Die Stadt Magdeburg unterstützte das Sanierungsprojekt mit knapp 30.000 Euro (40 Prozent). Der Eigenanteil des VfB Ottersleben lag bei etwa 7.450 Euro. Wigbert Schwenke bedankte sich für die Förderung bei Land und Stadt.

Rund 850 Mitglieder

Klaus Zimmermann (CDU) ist Staatssekretär im Ministerium für Inneres und Sport. „Es ist gut angelegtes Geld“, sagte er bei einem Besuch auf dem Sportplatz. Zimmermann zielte gerade auch auf die jungen Menschen ab, die hier Sport treiben und in Bewegung kommen – als ein Kontrastprogramm zu Handy und Computer.

Zum Hintergrund: Der VfB Ottersleben hat aktuell 852 Mitglieder, etwa die Hälfte davon seien Kinder und Jugendliche. Unter anderem gibt es Abteilungen für Fußball, Tischtennis, Volleyball oder Kegeln. Die Tartanbahn existiert seit 2002. Mit der erfolgten Sanierung soll sie 10 bis 15 weitere Jahre gut halten.