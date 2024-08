Magdeburg - Die Liste an potenziellen Titelkandidaten in der Fußball-Landesliga Nord ist lang. Fragt man bei den Kennern, werden nicht selten fünf bis sechs Mannschaften aufgezählt. Der SSV Havelwinkel Warnau und der VfB Ottersleben fallen bei der Frage nach den Favoriten fast immer. Entsprechend war es durchaus ein Zeichen an die Konkurrenz, dass der VfB seinen schweren Auftakt in der Altmark am Sonnabend mit 3:1 (2:1) für sich entscheiden konnte.

