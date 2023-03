Fridays for Future: Magdeburger demonstrieren fürs Klima

Am globalen Klimastreik in Magdeburg beteiligten sich mehrere Hundert Menschen, die mit Transparenten durch die Magdeburger Innnenstadt zogen.

Zum globalen Klimastreik hatte Fridays for Future aufgerufen. Der Einladung folgten am 3. März auch in Magdeburg mehrere Hundert Menschen, die sich um 15 Uhr auf dem Domplatz trafen und von dort aus durch die Magdeburger Innenstadt zogen.