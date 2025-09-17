Die Grundschule Westerhüsen wird modernisiert und bekommt einen Anbau. Bei den Arbeiten wurde nun ein ehemaliger Friedhof entdeckt. Dieser Fund in Magdeburg sorgt für eine enorme Kostensteigerung sowie für eine über einjährige Verzögerung.

