Nie wieder Einkäufe hochschleppen: Für viel Geld modernisiert die Wohnungsgesellschaft in Osterburg alte DDR-Blöcke. Die Wohnungen in den Plattenbauten sind heute heiß begehrt - nicht nur wegen der nagelneuen Aufzüge.

Aufzüge zu begehrten 2-Raum-Wohnungen: So modernisiert ein Vermieter alte DDR-Blöcke in Osterburg

Osterburg. - Die Wohnungsgenossenschaft Osterburg (WGO) hat kürzlich ein Großprojekt abgeschlossen, das sich insgesamt über mehr als zehn Jahre erstreckt hat. „An unseren Gebäuden in der Fröbelstraße konnten wir jetzt dank Fördergeld Aufzüge an weiteren Eingängen anbauen“, sagt WGO-Vorstand Lars Seibicke. Nun haben alle Wohnblöcke der WGO in dem Quartier An der Golle, die dafür vorgesehen waren, die geplanten Aufzüge auch tatsächlich erhalten.