Frisches Grün für Magdeburg: Stadt pflanzt elbnah 10.400 Gehölze

Mit der Pflanzaktion in den elbnahen Parkanlagen in Magdeburg sollten überalterte und zerstörte Pflanzen ersetzt worden. Mehr als 700.000 Euro sind dafür investiert worden.

Im Stadtpark Rotehorn in Magdeburg sind 8260 Sträucher und Gehölze neu gesetzt worden.

Magdeburg - Für rund 745.000 Euro hat die Stadt zwischen Herbst 2019 und Frühjahr 2022 circa 11.600 Quadratmeter Gehölzflächen in elbnahen Parkanlagen gepflanzt.

Wie das Rathaus dazu mitteile, seien konkret 10.400 Sträucher und Gehölze im Klosterbergegarten und Stadtpark Rotehorn gepflanzt worden. Ziel der Nachpflanzungen sei es gewesen, die Parkanlagen unter dem Gesichtspunkt der Pflege als Gartendenkmal wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.

Vor allem sollten überalterte oder durch Hochwasser und Stürme verlorene Gehölzflächen langfristig als Lebensräume für Kleinlebewesen erhalten und Insektenweiden etabliert werden.

9000 Quadratmeter im Stadtpark

So habe der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg im Stadtpark zwischen Niemeyerweg und Heinrich-Heine-Weg sowie entlang der Sportstätten am Seilerweg für circa 625.000 Euro rund 9000 Quadratmeter Gehölzflächen angelegt und mit 8260 Sträuchern und Gehölzen bepflanzen lassen. Die Gesamtsumme beinhalte die Entwicklungspflege der Flächen in den ersten Jahren nach der Bepflanzung.

Bereits im Herbst 2019 wurden an verschiedenen Einzelstandorten im Klosterbergegarten sowie im südlichen Bereich des Seilerwegs im Stadtpark Rotehorn rund 2600 Quadratmeter Gehölzfläche modelliert und 2145 überwiegend heimische Gehölze gepflanzt.

Finanziert worden seien diese ersten Maßnahmen durch Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Höhe von rund 120.000 Euro.

Das wurde gepflanzt

Unter anderem wurden die folgenden Sträucher und Solitärgehölze gepflanzt: Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Seidiger Hartriegel (Cornus stolonifera „Flaviramea“), Gewöhnliche Zwergmispel (Cotoneaster integerrimus), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Liguster (Ligustrum vulgare), Blaue Heckenkirsche (Lonicera caerulea), Wolliger Schneeball (Viburnum lantana), Alpen-Johannisbeere (Ribes alpinum), Gemeine Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Tatarische Heckenkirsche (Lonicera tatarica), Blaue Heckenkirsche (Lonicera caerulea), Einheimische Felsenbirne (Amelanchier ovalis), Tataren-Ahorn (Acer tataricum), Kornelkirsche (Cornus mas), Haselnuss (Corylus avellana).

Gegenwärtig werden weitere Stauden- und Gehölzpflanzungen im ebenfalls elbnahen Herrenkrugpark vorbereitet. Diese sollen voraussichtlich im kommenden Herbst umgesetzt werden, kündigte die Stadt an.