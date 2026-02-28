Mit steigenden Temperaturen machen sich viele Autofahrer aus Magdeburg in die Spur zur nächstgelegenen Waschanlage. Doch wie dringend ist der Frühjahrsputz für das eigene Auto wirklich?

Frühjahrsputz für's eigene Auto: Muss der Winterdreck jetzt weg?

Yannik Ziemann ist seit zwei Jahren in der Waschanlage „Soft Wash Park Magdeburg“ von Thomas Mücke beschäftigt. Bis zu fünf Mitarbeiter sind beim Waschen der Fahrzeuge beteiligt.

Magdeburg. - Mit Temperaturen jenseits der 15 Grad lugte in den letzten Tagen mehrfach der nahende Frühling um die Ecke. Für zahlreiche Autofahrer ist das ein guter Anlass, die Spuren des Winters in der Waschanlage von ihren Fahrzeugen zu tilgen. Thomas Mücke, Geschäftsführer beim „Soft Wash Park Magdeburg“, hat dieser Tage viel zu tun.