Für die Jugend-Serie „Magdeburg Moritzplatz“ werden noch Mitspieler gesucht

Bei einem Schauspiel-Workshop konnten sich Jugendliche in der vergangenen Woche ausprobieren. Auf der dargestellten Szene sollten sie sich in verschiedene Tier-Figuren einfinden.

Magdeburg - Während heute die letzten Szenen für die erste Staffel der Jugend-Serie „Magdeburg Moritzplatz“ des Offenen Kanals Magdeburg eingespielt werden, laufen die Vorbereitungen für die zweite Staffel bereits auf Hochtouren. Seit April trifft sich die junge Film-Crew dafür zweimal wöchentlich, zunächst noch online, seit einiger Zeit auch wieder persönlich. Inzwischen steht das Drehbuch in den Grundzügen. Jetzt wird an der Besetzung gefeilt. In den Herbstferien soll dann gedreht werden. Dazu werden aktuell noch junge Kreative gesucht.

Wie schon bei Staffel 1 ist es das Ziel der Filmproduktion, ein authentisches Bild der Neustadt aus der Perspektive der beteiligten Jugendlichen zu zeigen. Die Leitfrage: Was macht die Neustadt aus? „Wir haben am Anfang sehr viel über die Neustadt gesprochen“, sagt Medienpädagogin und Filmemacherin Susann Frömmer. Gemeinsam mit Patrick Jannack hat sie die pädagogische und künstlerische Leitung inne. „Zu jedem Treffen sollten Neustadt-Geschichten mitgebracht werden.“ Beispiele: ein Autorennen entlang der Lübecker Straße. Oder: ein Jugendlicher mit Migrationshintergrund, der seinen Skater-Platz am Bürgerbüro sauber kehrt und dafür prompt komische Kommentare kassiert hat. Diese Alltagserlebnisse bildeten dann den Ausgangspunkt für die Arbeit an dem Drehbuch. Eines wird bei alledem deutlich: Die vielen Kulturen, die um den Moritzplatz auf relativ engem Raum zusammen leben, werden von den jungen Leuten als Bereicherung wahrgenommen. Die Assoziation von der Neustadt als Problemviertel spiegelt sich in der Erfahrungswelt der Jugend also weniger wieder.

„Wir hören uns an, was die Jugendlichen mitbringen. Dadurch wird die Geschichte authentisch“, betont Frömmer. Das Drehbuch zu Staffel 2 von „Magdeburg Moritzplatz“ wird zwei Hauptdarsteller haben: Das deutsche Mädchen Kim und den syrischen Flüchtling Omar. Beide stecken in toxischen Beziehungen fest und versuchen, ihren Weg daraus zu finden. Die Verbindung zwischen beiden stellt eine Oma her. Letztere soll von einer „bekannten Magdeburger Kabarettistin“ gespielt werden.

Professionelle Produktion der Serie

Als Nächstes geht es darum, die passende Besetzung für die Rollen zu finden. Vor diesem Hintergrund war im Laufe der vergangenen Woche ein Schauspiel-Training für Jugendliche angeboten worden. Unter der professioneller Anleitung der Schauspielerin Jenny Langner übten sie sich in den Grundlagen der Schauspielkunst und arbeiteten an den Figuren der Serie weiter. Parallel wird schon nach passenden Drehorten gefahndet. Neue Kostüme müssen dann auch noch her. All das mit einem eng begrenzten Budget. Doch die Erfahrungen aus der ersten Staffel machen Mut: „Wir haben eine große Welle an Solidarität bekommen.“

Für Staffel 2 sind noch Mitwirkende erwünscht: Gesucht werden kreative Leute aus dem Norden Magdeburgs zwischen 15 und 27 Jahren, „die etwas zu erzählen und Lust auf Schauspielerei und Filmproduktion haben“. Vorerfahrungen wären nicht nötig, lediglich ausreichend Motivation, um bis zur Premiere dabei zu sein. „Man braucht nicht mal unbedingt Bock auf Schauspielerei zu haben, man kann auch hinter der Kamera arbeiten“, sagt Frömmer. Die Teilnahme ist kostenlos. „Wir geben den Jugendlichen alle Werkzeuge in die Hand, um sich selbst zu verwirklichen“, sagt Patrick Jannack. Belohnt werden die jungen Leute mit einem intensiven Einblick in die Produktionsweise von Filmen.

Eines ist ganz klar: „Es ist eine professionelle Filmproduktion.“ Mit denselben Phasen: vom Erarbeiten des Drehbuchs, über die Besetzung der Rollen und die eigentlichen Dreharbeiten bis hin zum Schnitt und der finalen Premiere. Die Jugendlichen erhalten dafür Schauspielunterricht. Zudem gibt es Workshops für Kamera, Licht und Ton. An Drehtagen verbringt die Crew dann gerne mal acht bis zehn Stunden am Set. „Wir nehmen das Ernst, dadurch hat sich bei den jungen Leuten eine extreme Motivation ausgebildet.“ Am Ende all der Mühe steht die Premiere auf der großen Leinwand. Staffel 1 soll im November gezeigt werden.