Nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt Für mehr Sicherheit: Noch 18 weitere Poller für den Alten Markt in Magdeburg
Acht Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird an Sicherheitsmaßnahmen gearbeitet. Nun stehen zumindest Standorte und Kosten für weitere Poller fest.
25.08.2025, 14:00
Magdeburg. - Die Sicherheit verbessern, den offenen Charakter aber nicht zerstören - und zeitgleich ermöglichen, das Rettungskräfte durchkommen: Es wird ein Balanceakt für die Stadt Magdeburg, nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt effektive Sicherheitsmaßnahmen am Alten Markt zu ergreifen. Ein erster Schritt sind 18 weitere Poller.