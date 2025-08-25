weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Für mehr Sicherheit: Noch 18 weitere Poller für den Alten Markt in Magdeburg

Acht Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird an Sicherheitsmaßnahmen gearbeitet. Nun stehen zumindest Standorte und Kosten für weitere Poller fest.

Von Sabine Lindenau 25.08.2025, 14:00
Die Poller-Anlage am Alten Markt Magdeburg, die im April 2025 installiert wurde, wird zum Wochenmarkt hochgefahren. Drei weitere Anlagen sollen folgen.
Die Poller-Anlage am Alten Markt Magdeburg, die im April 2025 installiert wurde, wird zum Wochenmarkt hochgefahren. Drei weitere Anlagen sollen folgen. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Die Sicherheit verbessern, den offenen Charakter aber nicht zerstören - und zeitgleich ermöglichen, das Rettungskräfte durchkommen: Es wird ein Balanceakt für die Stadt Magdeburg, nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt effektive Sicherheitsmaßnahmen am Alten Markt zu ergreifen. Ein erster Schritt sind 18 weitere Poller.