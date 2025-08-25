Acht Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird an Sicherheitsmaßnahmen gearbeitet. Nun stehen zumindest Standorte und Kosten für weitere Poller fest.

Für mehr Sicherheit: Noch 18 weitere Poller für den Alten Markt in Magdeburg

Die Poller-Anlage am Alten Markt Magdeburg, die im April 2025 installiert wurde, wird zum Wochenmarkt hochgefahren. Drei weitere Anlagen sollen folgen.

Magdeburg. - Die Sicherheit verbessern, den offenen Charakter aber nicht zerstören - und zeitgleich ermöglichen, das Rettungskräfte durchkommen: Es wird ein Balanceakt für die Stadt Magdeburg, nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt effektive Sicherheitsmaßnahmen am Alten Markt zu ergreifen. Ein erster Schritt sind 18 weitere Poller.