Video: 1. FCM feiert Aufstieg auf dem Alten Markt mit Hunderten Fans

Sie haben es wieder gemacht: Der 1. FC Magdeburg hat den Aufstieg noch vor Saisonende klar gemacht. Das wurde am 6. Mai 2022 auf dem Alten Markt gefeiert. Natürlich mit ein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt.

Mit Klappe die Zweite, ist der FCM in die 2. Bundesliga aufgestiegen, um zu bleiben. Das wurde auf dem Alten Markt gefeiert.

Magdeburg - Die Freude war riesengroß: Mit neuem Trainer-Gespann hat der 1. FC Magdeburg den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht und wird in der nächsten Saison voraussichtlich gegen namhafte Mannschaften wie SV Werder Bremen, HSV Hamburg, Hannover 96 und andere antreten. Zuvor wurde nun aber auf dem Alten Markt in Magdeburg erst einmal gefeiert.