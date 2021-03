Was den früheren Kapitän Marius Sowislo zu seiner Rückkehr als Präsidiumsmitglied beim 1. FC Magdeburg motiviert hat.

Magdeburg l Gerade einmal drei Jahre ist es her, dass sich Marius Sowislo als Spieler aus der MDCC-Arena verabschiedet hat. Am Donnerstag stand seine Rückkehr in neuer Funktion fest, wurde der 38-Jährige in das Präsidium des 1. FC Magdeburg berufen. Obwohl zwischen seinem Abschied und der Begrüßung am Sonnabend während des Heimspiels gegen Mannheim nur etwas mehr als 1000 Tage lagen, hätten die Szenerien kaum unterschiedlicher sein können.



An jenem 5. Mai 2018, an dem Marius Sowislo sein letztes Spiel in Magdeburg bestritt, strahlte die Sonne bei sommerlichen Temperaturen. Knapp 22.000 Fans hüllten die Tribünen in Blau-Weiß und brüllten seinen Namen, als er in der 87. Spielminute ausgewechselt wurde. Die Mitspieler erwiesen ihrem Kapitän die Ehre und standen an der Mittellinie Spalier, als sich dieser von jedem einzelnen mit einer Umarmung verabschiedete. Die Stimmung war ausgelassen.



Sowislo ging als Zweitliga-Aufsteiger

Die Blau-Weißen standen schon seit zwei Wochen als sicherer Aufsteiger in die 2. Bundesliga fest, waren gegen den Chemnitzer FC nur noch Sekunden vom neunten Sieg in Serie (3:1) entfernt. Die MDCC-Arena war eine Festung, wie es sie in den letzten zehn Jahren kein weiteres Mal in der 3. Liga gegeben hat: 19 Heimspiele, 15 Siege, drei Remis, nur eine Niederlage.



Und am Samstag? Das ganze Gegenteil. Ein grauer März-Nachmittag mit frostigen Temperaturen, der sinnbildlich für die aktuelle Lage beim Drittligisten stand. Die Ränge blieben verwaist, entsprechend trüb war die Stimmung. Statt inniger Umarmungen begrüßte FCM-Präsident Peter Fechner den Neuzugang im Präsidium coronakonform per Faustschlag.



„Der Faden ist nie abgerissen“

Wirklich weg ist Marius Sowislo aber trotz seines Abschieds nie gewesen. „Ich lebe in der Stadt, war ständig nah am Verein“, erzählte er gestern in einer Presserunde, „der Faden ist nie abgerissen“. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre sind ihm folglich keineswegs verborgen geblieben. „Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Situation, das steht außer Frage“, sagte er. Statt Zweitliga-Aufstieg droht der Absturz in die Regionalliga.



„Den Abstieg gilt es zu verhindern – und dabei möchte ich mich einbringen“, betonte Sowislo, der das Umfeld des FCM in den vergangenen Jahren als Projektleiter des Partnervereinsnetzwerkes „Mit Blau-Weiß vereint“ bereits bes-tens kennengelernt hat.



Motiviert und optimistisch

„Persönlich erfahren zu haben, wie viel dieser Verein in der gesamten Region bedeutet, wie die Menschen für diesen Verein leben, ist eine große Motivation“, erzählte Sowislo. Darum habe er nach der Anfrage an seiner Mitarbeit nicht lange überlegen müssen.



„Dabei ging es auch gar nicht um die Position“, betonte der 38-Jährige. „Es geht darum, dem Verein etwas zurückzugeben und eine erfolgreiche Zukunft mitzugestalten.“ Trotz der sportlich prekären Situation bleibt er positiv: „Die Tendenz der vergangenen Wochen bestätigt die richtige Richtung.“