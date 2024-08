FCM gegen Schalke 04 Fußballfans hinterlassen Pizza-Müllhaufen in Magdeburg

Wegen eines Polizeieinsatzes mussten am Sonntag (25. August) mehr als 500 Schalke-Fans stundenlang am Bahnhof Herrenkrug in Magdeburg ausharren. Die Überreste der Festsetzung verlangten am Montag (26. August) einen Reinigungseinsatz an der denkmalgeschützen Parkanlage.