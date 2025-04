Ab Mai sollen laut Gesetz in Einwohnermeldeämtern nur noch digitale Lichtbilder für Ausweisdokumente zum Einsatz kommen. Ist die Gemeinde Niedere Börde darauf vorbereitet?

Digitalisieriung in der Börde

Groß Ammensleben - Die Gemeindeverwaltung der Niederen Börde wird immer digitaler. So werden ab Anfang Mai keine Fotos in Papierform für Ausweisdokumente angenommen. Dafür können Passbilder in digitaler Form direkt vor Ort angefertigt werden. „Dies bedeutet eine erhebliche Erleichterung für alle, die einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragen möchten“, erklärt die Mitarbeiterin des Bürgerbüros der Gemeinde, Wiechmann (Vorname soll nicht genannt werden).