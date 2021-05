Fußweg über den Tunnel in Magdeburg frei

Magdeburg - Die Brandenburger Straße, in der unter anderem das Gästehaus, das Forum Gestaltung und das Zentrum Kreativwirtschaft ihren Sitz haben, ist zumindest für Fußgänger keine Sackgasse mehr. Seit Donnerstag, 27. Mai 2021, ist der provisorische Fußweg vom Gehweg entlang dem City Carré auf die andere Straßenseite geöffnet. Damit ist die erste Stelle frei, an der Fußgänger das Tunnelbauwerk in Gänze überqueren können.

Für den Weg wurde eine Asphaltschicht aufgetragen, auf der die Passanten die Baustelle überqueren. Die bereits an dieser Stelle verlegten Straßenbahnschienen sind mit Holz umkleidet, so dass der Durchgang für Fußgänger auch mit Mobilitätseinschränkungen möglich sein sollte, wenngleich der Weg an dieser Stelle nicht sonderlich breit ist.

Schneller Fortschritt bei den Tunnelwänden

Auch an anderen Stellen der Tunnelbaustelle tut sich derzeit einiges. So sind auf der Seite des Damaschkeplatzes inzwischen alle Mittelwände fertiggestellt, nachdem bereits die Seitenwände fertiggestellt wurden. Diese Arbeiten sind zügiger vorangegangen, als dies ursprünglich geplant war. Am geltenden Zeitplan zur Eröffnung der Tunnelröhre Ende 2022 ändert dies aber nichts.

Im Außenbereich werden die Kräne auf der Westseite des Tunnelprojekts abgebaut. Und das Erdreich wird derzeit mit schwerem Gerät so modelliert, dass in den kommenden Monaten der Bau der Fahrbahn im Bereich der Tunnelzufahrten in Angriff genommen werden kann. Der städtische Projektleiter Christian Fuß lobte in diesem Zusammenhang noch einmal SPD-Stadtrat Falko Grube für dessen Idee, die Ringzufahrten schon vor dem Tunnel in Betrieb zu nehmen: „Wir hoffen, dass das Mitte kommenden Jahres der Fall sein wird.“