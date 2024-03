Bäume in Magdeburg Gärtner bewertet Baumschnitt: Diesdorfer zurecht verärgert

Nachdem die Deutsche Bahn in Magdeburg an den Gleisen am Eimersleber Weg Baumschnittarbeiten durchgeführt hat, beschweren sich Anwohner – noch Wochen später. Ein Landschaftsgärtner schätzt die Arbeiten ebenfalls mangelhaft ein. Was die DB dazu sagt.