VOx-Sendung "Allererste Sahne" Backshow-Siegerin Kubara eröffnet Café in Magdeburg

Die Magdeburger Café-Landschaft wächst: Kubara Suleiman, Gewinnerin in der Vox-Back-Show "Allererste Sahne", eröffnet ihr eigenes Café an zentraler Stelle in Magdeburg.