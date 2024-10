Blumenmeer in Magdeburg für Curry-54-Chef Olaf Bernhardt

Vor dem Curry 54 am Magdeburger Hasselbachplatz wird mit vielen Blumen an den verstorbenen Gastronomen Olaf Bernhardt erinnert.

Magdeburg. - Ein kleines Blumenmeer ist vor dem Curry 54 am Hasselbachplatz entstanden. Am 29. Oktober 2024 hat die Trauerfeier für Olaf Bernhardt, Betreiber des Kult-Imbisses in Magdeburg, stattgefunden.

Gastronomie in Magdeburg: Curry-54-Chef plötzlich gestorben

Er war am 11. Oktober 2024 verstorben. Sein plötzlicher Tod hatte große Anteilnahme bei vielen Magdeburgern ausgelöst, die ihn als meinungsstarken Gastronomen kannten und schätzten. In den sozialen Netzwerken gab es zahlreiche Beileidsbekundungen.

Der Magdeburger Gastronom Olaf Bernhardt. Foto: Eroll Popova

In den 1990er Jahren hatte Olaf Bernhardt mit dem La Casetta eines der ersten In-Lokale der Stadt geführt. 2007 zog es ihn dann an die Otto-von-Guericke-Straße, wo er seinen Imbiss Curry 54 eröffnete.

Curry 54 in Magdeburg: Imbiss nach Tod von Olaf Bernhardt derzeit geschlossen

Mit erfolgreicher Selbstvermarktung wie der Teilnahme an einer Fernsehsendung, einem Rund-um-die-Uhr-Livestream aus dem Lokal oder seiner Curry-Feuerwehr wurde er schnell eine stadtbekannte Persönlichkeit.

Am Mittwoch blieb der Imbiss wegen des Trauerfalls zunächst noch geschlossen. Laut einem Aushang will das Team aber bald wieder für die Gäste da sein.