Gastronomie in Magdeburg Aus alter Apotheke wird ein Café: Was bietet das neue Lokal in Sudenburg?

In einem alten Apothekengebäude in Magdeburg zieht neues Leben ein. Eine Deutsch-Iranerin eröffnet dort ein Café. Es will mehr bieten als nur Kaffee und Kuchen. Was Gäste dort erwartet.