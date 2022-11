Nachfolger für McDonald’s-Restaurant in Sicht

Nach dem Aus für Pommes, Coca Cola und Burger bei McDonald's in der Magdeburger City ist ein Nachfolger in Sicht. Freunde von Life-Style-Gastronomie dürften sich freuen.

Magdeburg - Bei der Suche nach einem Mieter für das McDonald’s-Restaurant am Breiten Weg in Magdeburg gibt es nun endlich einen Favoriten. Nach Volksstimme-Informationen soll dort ein Restaurant eröffnen, das es in Magdeburg so noch nicht gibt.