Pünktlich zum 10. Geburtstag des beliebten Restaurants in der Magdeburger Innenstadt feiert das„ Magado“ seine Wiedereröffnung.

Inhaber Aiman El Bay feiert mit Gästen die Wiedereröffnung seines Restaurants in Magdeburg.

Magdeburg. - Als auf den Social-Media-Kanälen des "Magado" die Schließung verkündet wurde, löste dies in vielen Magdeburgern Traurigkeit aus. Schließlich ist das Restaurant in der Magdeburger Innenstadt eine feste Größe. Doch die Entwarnung folgte schnell: Das "Magado" sollte nur renoviert werden. Was nun neu ist.