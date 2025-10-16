weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Restaurant in Magdeburgs Innenstadt: „Magado“ feiert Wiedereröffnung

Restaurant in Magdeburger Innenstadt „Wir sind wieder da": „Magado" feiert Wiedereröffnung

Pünktlich zum 10. Geburtstag des beliebten Restaurants in der Magdeburger Innenstadt feiert das„ Magado“ seine Wiedereröffnung.

Von Angelina Nolte Aktualisiert: 16.10.2025, 16:14
Inhaber Aiman El Bay feiert mit Gästen die Wiedereröffnung seines Restaurants in Magdeburg.
Inhaber Aiman El Bay feiert mit Gästen die Wiedereröffnung seines Restaurants in Magdeburg. Foto: Angelina Nolte

Magdeburg. - Als auf den Social-Media-Kanälen des "Magado" die Schließung verkündet wurde, löste dies in vielen Magdeburgern Traurigkeit aus. Schließlich ist das Restaurant in der Magdeburger Innenstadt eine feste Größe. Doch die Entwarnung folgte schnell: Das "Magado" sollte nur renoviert werden. Was nun neu ist.