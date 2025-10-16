Die Genthiner Selbsthilfegruppe für Blinde und Sehbehinderte steht kurz vor dem Aus – dabei leistet sie seit Jahrzehnten unverzichtbare Arbeit. Warum die Zahl der Mitglieder dramatisch sinkt.

Fast vergessen: Diese Selbsthilfegruppe aus Genthin verändert Leben

Für viele Menschen mit Sehbehinderung gestaltet sich der Alltag vollkommen anders.

Genthin - Karin Gruchenberg weiß, was es heißt, mit einer Sehbehinderung zu leben – nicht aus eigener Erfahrung, sondern durch ihr enges familiäres Umfeld. Schon in ihrer Kindheit musste sie lernen, wie sehr eine Erblindung den Alltag verändert: Ihre Mutter verlor das Augenlicht, als Karin gerade zwölf Jahre alt war.