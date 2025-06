Wendung für Lokal am Mittellandkanal Mit Video: Hoffnung geplatzt - Gaststätte am Schiffshebewerk für diesen Preis wieder zu haben

Käufer für das Ausflugslokal „Zum Anker“ am Rothenseer Schiffshebewerk in Magdeburg springt kurzfristig ab. Was das für das denkmalgeschützte Objekt bedeutet.