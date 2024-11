Die Magdeburgerin Fryda Montag hat am 5. November 2024 ihren 100. Geburtstag gefeiert. Ihr Geheimnis für ein langes leben? Gesundheit und Zufriedenheit!

Die Magdeburgerin Fryda Montag ist am 5. November 2024 100 Jahre alt geworden. Hier mit Enkelin Bogda Kowal.

Magdeburg. - Auf 100 Lebensjahre kann die Magdeburgerin Fryda Montag ab sofort zurückblicken. Geboren am 5. November 1924 an der Masurischen Seenplatte lebte sie bis 1974 in Polen. Der Liebe wegen zog sie mit ihren zwei Töchtern damals nach Magdeburg.

Magdeburgerin feiert 100. Geburtstag mit fünf Generationen

Hier arbeitete sie in einem Internat des SCM im heutigen Ratswaagehotel und nähte in ihrer Freizeit viel für ihre Kinder und Nachbarn, wie sie erzählt. Noch heute begeistern sie die Handarbeit und das Kochen, aber auch das Lösen von Kreuzworträtseln. Ihre Devise: Hauptsache gesund und immer zufrieden!

Bevor am Wochenende der 100. Geburtstag mit fünf Generationen groß gefeiert wird, gab es am Dienstag zum besonderen Ehrentag Glückwünsche von Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris sowie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff. Überbracht wurden diese vom Finanzbeigeordneten der Stadt Magdeburg, Thorsten Kroll.