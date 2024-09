Magdeburg - Jeden Montag kommt sie ins Bürgerhaus zum Kartenspielen mit ihren Damen, bis vor drei Jahren ist sie jedes Jahr an die Ostsee gefahren, hat viele Reisen unternommen. Heute wird Lieselotte Grondys 100 Jahre alt und schaut auf ein Leben mit Höhen und Tiefen zurück, hat Ereignisse, die viele nur noch aus den Geschichtsbüchern kennen, selbst erlebt.

Für Mann nach Magdeburg-Olvenstedt gezogen

Aufgewachsen ist sie in Salbke: „Meine Eltern hatten einen Hof mit Hofladen. Seit ich denken kann, habe ich dort geholfen, die Tiere zu versorgen, habe vor der Schule schon Gemüse für den Laden eingekauft und im Winter händisch den Rosenkohl gepflückt.“ Während ihrer Jugend und jungen erwachsenen Zeit fand der zweite Weltkrieg statt. Als sie ihren späteren Ehemann kennenlernte, zog sie mit ihm nach Alt-Olvenstedt. Dort lebt sie bis heute.

„Ich war von dem Hof meiner Eltern die Selbstständigkeit gewohnt. Dass ich dann auch bei meinem Mann, der Schmied war, helfe, war selbstverständlich“, sagt die 100-Jährige. Als ihr Mann im Alter von 57 Jahren verstirbt, musste sie einen Neuanfang wagen, hat nach einer sinnvollen Beschäftigung gesucht. Bis zur Rente hatte sie sich als Gardinen-Näherin selbstständig gemacht.

Sport hat die Magdeburgerin immer begeistert

Um Halt zu finden nach dem Tod ihres Mannes, habe sie sich mit anderen Witwen zusammengeschlossen, ist mit ihrer Schwester verreist. „Der soziale Kontakt ist so wichtig. Daher mag ich an Alt-Olvenstedt auch den Dorfcharakter so gerne“, sagt Lieselotte Grondys, die im Stadtteil eher unter Lilo bekannt ist. Was sie stets als Hobby begleitet hat, war Sport. Früher habe sie selbst Handball gespielt, schaut das heute auch noch am liebsten im Fernsehen. Aber auch Tennis und Fußball würden sie bis heute begeistern. Zwar braucht sie inzwischen einen Rollator, ist aber geistig und körperlich noch sehr fit: „Bis ich 90 Jahre alt war, bin ich noch Auto und viel Fahrrad gefahren.“

So bleibt sie fit

Auf die Frage, wie man mit 100 Jahren noch so fit ist, hat sie zunächst nur ein Schulterzucken als Antwort, hat nach längerem Überlegen doch einige Antworten parat: „Immer gesund und in einem guten Maß leben. Ich habe nie zu viel getrunken oder so.“ Ihre einzige Tochter, die 72-jährige Eva Wilckens, kennt noch ein anderes Geheimnis ihrer Mutter. „Sie ist mental sehr stark, lässt sich eigentlich nie unterkriegen“, sagt sie. „Auch in schlechten Zeiten hat sie immer eine Lösung gesucht, ist positiv geblieben und hat gesagt: Es kommen auch wieder bessere Zeiten.“ Beide leben auf einem gemeinsamen Grundstück in Alt-Olvenstedt. Auch einen erwachsenen Enkel hat die Olvenstedterin. Lilo Grondys hat zum Geburtstag eine große Feier bis zu 40 Leuten geplant.