Jerichow/Neuenklitsche - „Ich war tagelang aufgeregt, aber das legt sich jetzt“, sagt Margarethe Ziehm, als sie, im Rollstuhl sitzend, am Montagvormittag von einer Pflegerin in den kleinen Gästeraum im Jerichower Otto-Baer-Haus behutsam hineingeschoben wird.

Hier prangt über einen mit Blumen geschmückten Geschenke-Tisch eine große 100. Auch „Klärchen“ lässt grüßen. Ihre Strahlen, die durch die Fenster auf die Ziffern fallen, lassen die 100 richtig leuchten. Alles passt zum Empfang, der für Margarethe Ziehm, die ihr 100. Lebensjahr vollendet, ausgerichtet ist.

Lokal Prominenz zum 100. Geburtstag

Neben den beiden Töchtern der Jubilarin hat sich zu diesem Anlass lokale Prominenz eingestellt, um der nunmehr ältesten Bewohnerin der Jerichower Senioreneinrichtung herzlich zu gratulieren.

Landrat Steffen Burchhardt (SPD), Noch-Ortsbürgermeister Andreas Dertz und Anja Schünicke als stellvertretende Bürgermeisterin der Klosterstadt, Pfarrerin Rebekka Prozell und schließlich auch Cindy Bräse sowie Mitarbeiter von der Senioreneinrichtung nutzen die Gratulationscour für ein anregendes Gespräch mit der 100-Jährigen. Kinder der Kita „Wirbelwind“ überbringen der Seniorin ein Geburtstagsständchen.

Landrat Steffen Burchhardt gratuliert der Jubilarin. Simone Pötschke

All das verfehlte seine Wirkung nicht. Margarethe Ziehm strahlte an ihrem Geburtstag mit ihren beiden Töchtern an der Seite ein erhabenes Gefühl der Zufriedenheit aus. Sie nehme dankbar die Glückwünsche entgegen, sagt sie auch an den Landrat gerichtet – und hofft, dass auch er die 100 erreichen möge, scherzte das gut aufgelegte Geburtstagskind.

Gesundheit für Hundertjährige der größte Wunsch

Auf einen speziellen Geschenke-Wunsch verzichtet die alte Dame allerdings. Sie wünsche sich nur Gesundheit.

Die kleine, sich anschließende Kaffeerunde bildete den Auftakt der Feierlichkeiten, die die 100-Jährige zu ihrem Geburtstag erwarteten. Dem schloss sich eine Feier im Hotel/Restaurant Stadt Genthin an, zu der sich Verwandte, Freunde und Bekannte ein Stelldichein gaben.

Man muss maßvoll sein und darf es nicht übermütig werden. Margarethe Ziehm, Jerichow

Die ganze Vorbereitung lag dabei in den Händen ihrer Töchter. Sie sollten, so war es der ausdrückliche Wunsch der Seniorin, sich dabei nicht verausgaben und nur Aufwand auf sich nehmen, den sie auch verkraften können. „Man muss maßvoll sein und darf nicht übermütig werden“, sagte sie und betonte dabei, dass sie mit dieser Einstellung immer gut durchs Leben gekommen sei. Und heute ließe sie sich einfach überraschen und warte ab, was auf sie zukomme.

Jahrzehntelang war Neuenklitsche der Lebensmittelpunkt von Margarethe Ziehm.

Vollberufstätig und dem Lesen zugetan

Geboren in Schlesien, verbrachte sie als Kind eine mehrmonatige Erholung in dem Dorf und lernte dabei ihren späteren Ehemann schon im Sandkasten kennen. Nach dem Krieg kam sie als Vertriebene in das Stremmedorf zurück und heiratete hier 1948.

Sie begleitete ihre beiden Töchter hinaus ins Leben, war jahrelang im Büro voll berufstätig, war Handarbeiten und besonders dem Lesen zugetan. Die Familie berichtet, sie habe leidenschaftlich gern gezeltet und sei viel mit dem Boot unterwegs gewesen.

Margarethe Ziehm, sie ist eine von etwa 20 Hundertjährigen im Jerichower Land, lebt mittlerweile seit vier Jahren in der Senioren-Einrichtung. „Wir sehen sie hier sehr gut betreut und wissen das zu schätzen“, sagen ihre beiden Kinder – und freuen sich mit den Gästen darüber, wie intensiv das Geburtstagskind ihren Ehrentag erleben kann.