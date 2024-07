Magdeburg - Was ist das Geheimnis für ein langes Leben? „Schwer arbeiten!“ Helmut Kumbier lacht bei diesen Worten, aber ernst meint er es allemal: Der 1922 geborene Magdeburger feierte am 12. Juli im Kreise seiner Liebsten seinen 102. Geburtstag.

Ein hohes Alter, in dem er viel erlebt hat. „Meine Frau und ich sind selbstständig gewesen, ich war also mein leben lang aktiv und saß kaum still“, erinnert er sich heute. Ganz nach dem Motto: ,Wer rastet, der rostet’. Bewegung sei in seinen Augen das A und O für einen gesunden Körper.

Außerdem habe er nie in seinem Leben geraucht, auch Alkohol habe er nichts abgewinnen können. „Wir sollten unseren Körper wertschätzen und pflegen“, meint Helmut Kumbier.

102-Jähriger ist mit 94-jähriger Ehefrau mehr als 75 Jahre verheiratet

Mit seiner Frau Hannelore Kumbier (94) ist er seit 1948 verheiratet. In 2023 feierten sie am 31. Juli mit 75 Ehejahren ihre Kronjuwelenhochzeit. Ein Artikel über diesen besonderen Tag führte sogar dazu, dass Helmut Kumbier wieder zu seiner Halbschwester Anita Annastasia Nickel fand.

Die beiden hatten sich Jahrzehnte aus den Augen verloren. Nachdem seine Schwester den Artikel gelesen hatte und daraufhin Kontakt mit ihm aufnahm, trafen sie sich im Juni 2024 das erste Mal wieder. Seitdem telefonieren sie regelmäßig, wie Hannelore Kumbier erzählt.