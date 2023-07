Magdeburg - Die Ehe von Helmut und Hannelore Kumbier hat Kronjuwelenstatus. Am heutigen Montag, 31. Juli, haben sie ihren 75. Hochzeitstag gefeiert. Damit zählen die beiden zu den ältesten Ehepaaren in ganz Magdeburg.

Oberbürgermeisterin Simone Borris gratulierte den Eheleuten persönlich zu ihrer Kronjuwelenhochzeit. Sie drückte ihre herzlichen Glückwünsche aus, überreichte Urkunden, ein kleines Präsent sowie einen Blumenstrauß mit Sonnenblume, „damit immer Sonne in ihrer Beziehung bleibt“.

Helmut und Hannelore Kumbier haben in Magdeburg zueinander gefunden. Er stammt aus Tangermünde, zog im Alter von 12 Jahren hierher. Sie ist gebürtige Magdeburgerin.

Ein Leben als Schausteller

Vor mehr als einem Dreivierteljahrhundert lernen sich die beiden kennen. Beim Rhönradturnen. Aus der ersten Begegnung wurde schnell Liebe, die ein Leben lang halten sollte.

Am 31. Juli 1948 heirateten die beiden. Sie haben 3 Kinder, 3 Enkelkinder und bisher 1 Urenkelkind. Seit 1965 leben sie zusammen in einem Haus in der Brunnerstraße in Sudenburg – unweit von Schneidersgarten.

Helmut Kumbier hat bis zum Ruhestand als Schausteller gearbeitet. Er betrieb einen acht Meter langen Eiswagen. Bei der traditionellen Frühjahrs- und Herbstmesse auf dem Max-Wille-Platz auf dem Werder war er stets präsent. Hannelore unterstützte ihn. „Ich war der Außenminister und sie der Innenminister.“

In Erinnerung bleiben viele schöne Momente. Zum Beispiel ein gemeinsamer Urlaub 1959 nach Ägypten. Was ist das Geheimnis von 75 Ehejahren? „Wir haben immer viel gearbeitet, das hält jung“, sagt Helmut Kumbier. Wenn man zusammenlebt, Kinder hat und den Arbeitsplatz teilt, dann bleiben Konflikte nicht aus. „Wir sagen uns die Meinung und dann hat sich die Sache erledigt.“

Hannelore ergänzt: „Auch wenn man sich einmal zankt, man darf nicht gleich auseinandergehen, sondern muss sich vertragen.“ Den Eheleuten Kumbier ist dies über all die Jahre gelungen.

Auch an ihrem 75. Hochzeitstag merkt man den beiden ihre innige Verbindung und Vertrautheit an. Sie sind bis heute glücklich miteinander.

Die gegenseitige Liebe hat sie jung gehalten. Helmut Kumbier ist gerade 101 Jahre alt geworden. Hannelore feiert am Dienstag (1. August) ihren 94. Geburtstag. Also kann gleich weiter gefeiert werden. „Sie ist mein Kronjuwel“, sagt Helmut Kumbier.