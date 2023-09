Mit ihren persönlichen Gedanken melden sich Christen in Magdeburg am Sonntag zu Wort. Diesmal Diakon Matthias Marcinkowski, katholischer Klinikseelsorger.

In Beziehungen investierte Zeit ist gut investierte Zeit. Es ist vielfach erwiesen: Was wirklich zufrieden macht, sind gute Beziehungen zu anderen Menschen - in der Partnerschaft, zu den Kindern, den Freunden, den Eltern oder im Kollegenkreis.

Quality time … so haben Sie es vielleicht auch schon in Ihrem Smartphone unter Statusmeldungen bei jüngeren Menschen gelesen. Zu sehen sind Orte und Momente, die Harmonie, Zufriedenheit und Entspannung in menschlichen Beziehungen zeigen. Diese „Qualitätszeit“ ist nichts anderes als Zeit, die reserviert ist für Beziehungspflege; Freundschaften, Partnerschaften oder Ehen werden gefestigt, erhalten Stabilität und schenken einem selbst ebenso ein hohes Maß an Zufriedenheit.

Das dies eine wichtige Grundlage für eine Partnerschaft ist, würde man wahrscheinlich auch von den vielen Ehepaaren hören, die diesen Begriff vielleicht nicht verwenden, aber ihre goldene Hochzeit oder ein anderes Ehejubiläum feiern. Seit vielen Jahren lädt der katholische Bischof Dr. Gerhard Feige Ehepaare nach Magdeburg ein, um mit ihnen einen Dankgottesdienst zu feiern.

Wenn in der Kirche die lange Reihe der Paare zur Segnung nach vorne schreitet, werde ich als Diakon mit dabei sein und so auch Zeuge für diese unglaublich vielen Lebensjahre, die Menschen in Partnerschaften miteinander leben und gelebt haben. Erzählen würden sie sicher vor allem von den Erfahrungen der Nähe mit ihren Partnern, von den Glücksmomenten mit Kindern und Enkelkindern, von positiven Erlebnissen in einem Freundeskreis. Das ist die Basis, auf der Ehe und Partnerschaft gelebt werden kann, auch und gerade mit den immer wieder auftretenden Sorgen und Problemen.

Diese Erkenntnisse sind auch für jüngere Menschen hilfreich: zu hören, dass es sich lohnt, im Alltag immer wieder in eine gemeinsame Grundlage zu investieren. Und wie wichtig es ist, dabei nicht vorschnell aufzugeben, sondern geduldig sich immer wieder an die stärkenden Zeiten zu erinnern.

Denn „die Liebe, die wir versprechen, geht über alle Emotionen, Gefühle oder Gemütsverfassungen hinaus …“ und sie erfordert, „das Eheband immer wieder neu zu knüpfen“, so sagt es Papst Franziskus. Für Christen steht immer auch der Zuspruch, dass Gott die Liebe der Paare unter seinen Schutz nimmt. Sie vertrauen darauf, dass man diesen Weg nicht alleine, sondern gemeinsam und mit Gottes Hilfe geht.

Ein Jubiläum ist ein guter Anlass, in einem Gottesdienst zu danken und sich den Segen zusprechen zu lassen, der den Beziehungen eine ganz eigene Qualität schenkt.