tödliche Gefahr in Magdeburg Gefährlicher Giftmüll gegenüber Kita – bereits ein Hund daran gestorben
Vier Kilogramm explosiver Giftmüll, verteilt über 60 Meter Wiese: Der Batteriefund einer Spaziergängerin sorgt für Aufregung in Magdeburg. Vor allem, weil Kindergartenkinder und Hunde von der Gefahr betroffen sind.
Aktualisiert: 18.09.2025, 14:19
Magdeburg. - Metallisch glitzerte es im Gras. Katrin Rieder beugt sich hinab, hebt eine Batterie auf. Dann noch eine. Und noch eine. Am Ende hat sie 245 Stück eingesammelt – weit verteilt auf einer Wiese mitten in einem Magdeburger Wohngebiet. Direkt gegenüber einer Kita. Ein Hund starb bereits wegen des Giftmülls.