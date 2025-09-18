weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Gefährlicher Giftmüll gegenüber Magdeburger Kita – bereits ein Hund daran gestorben

Vier Kilogramm explosiver Giftmüll, verteilt über 60 Meter Wiese: Der Batteriefund einer Spaziergängerin sorgt für Aufregung in Magdeburg. Vor allem, weil Kindergartenkinder und Hunde von der Gefahr betroffen sind.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 18.09.2025, 14:19
Katrin Rieder fand bei einer Hunderunde mit ihrem Beagle Sir Henry Hunderte Batterien - verteilt auf einer Grünfläche gegenüber einer Kita in Magdeburg.
Magdeburg. - Metallisch glitzerte es im Gras. Katrin Rieder beugt sich hinab, hebt eine Batterie auf. Dann noch eine. Und noch eine. Am Ende hat sie 245 Stück eingesammelt – weit verteilt auf einer Wiese mitten in einem Magdeburger Wohngebiet. Direkt gegenüber einer Kita. Ein Hund starb bereits wegen des Giftmülls.