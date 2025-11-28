Hol- und Bringezonen waren der Anfang. Doch mehr ist nicht passiert, um die Nachtweide in Magdeburg sicherer zu machen. Schüler, Eltern und Experten drängen auf Lösungen.

Gefährlicher Schulweg: Warum die Nachtweide in Magdeburg weiterhin im Fokus steht

Auf der Nachtweide in Magdeburg wird es vor allem morgens eng, wenn Eltern ihre Kinder zu einer der drei Schulen bringen.

Magdeburg. - Drei Schulen, eine Kita, viel Verkehr: Die Nachtweide in Magdeburg steht schon seit Jahren im Fokus. Für die Verkehrssicherheit sollte viel passieren. Doch noch immer ist der Schulweg nicht sicher. Dabei ist die Liste der Dinge, die die Stadt hier abhaken sollte, lang.