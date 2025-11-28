Trotz Hol- und Bringezone Gefährlicher Schulweg: Warum die Nachtweide in Magdeburg weiterhin im Fokus steht
Hol- und Bringezonen waren der Anfang. Doch mehr ist nicht passiert, um die Nachtweide in Magdeburg sicherer zu machen. Schüler, Eltern und Experten drängen auf Lösungen.
28.11.2025, 06:15
Magdeburg. - Drei Schulen, eine Kita, viel Verkehr: Die Nachtweide in Magdeburg steht schon seit Jahren im Fokus. Für die Verkehrssicherheit sollte viel passieren. Doch noch immer ist der Schulweg nicht sicher. Dabei ist die Liste der Dinge, die die Stadt hier abhaken sollte, lang.