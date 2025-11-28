Zerbst bekommt im nächsten Jahr eine Zufahrt zur mega schnellen Datenautobahn. Um Interessenten Verträge und Tarife anzubieten sind auch Vertreter in der Stadt unterwegs, die an den Haustüren klingeln.

Seriös? Vertreter in Zerbst unterwegs- Telekom-Mitarbeiter bieten Glasfaseranschlüsse an der Haustür an

Wer in Zerbst noch kein Glasfaseranschluss bei sich hat, bekommt jetzt die Möglichkeit auf einen.

Zerbst - Eine Leserin hat sich an Redaktion gewandt, weil wohl momentan Mitarbeiter der Telekom unterwegs sind und Verträge für einen Glasfaseranschluss anbieten. Sie reagierte skeptisch und wollte wissen, ob dem tatsächlich so ist.