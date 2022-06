Geschichten aus der Gruft werden in Magdeburg-Ottersleben präsentiert

In Magdeburg möchten Archäologen nach Ausgrabungen auf einem alten Friedhof ihre Funde präsentieren. Sie stießen auch auf eine Gruft.

Auf einem alten Friedhofsgelände sind in Magdeburg-Ottersleben Ausgrabungen vorgenommen worden, bevor mit dem Bau eines Schulanbaus begonnen werden konnte.

Magdeburg - Es ist ein unbekanntes Stück Ottersleber Geschichte, auf das Experten vom Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie vor zwei Jahren in Magdeburg gestoßen sind. In Vorbereitung des Baus zur Erweiterung der Grundschule waren sie an der Ecke Richard-Dembny-Straße/Alt-Benneckenbeck im Einsatz und haben dabei unter anderem eine Gruft freigelegt.