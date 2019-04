„Happy Closing“ steht an der Tür des First Clubs am Alten Markt in Magdeburg. Wie glücklich die Schließung war, ist unklar. Foto: Stefan Harter

Überraschend hat der Tanzclub "First" in Magdeburg geschlossen. Auch die Zukunft der Cocktailbar "One" ist offen.

Magdeburg l Am 5. April 2019 standen die Gäste des First Clubs in der Buttergasse in Magdeburg bereits unvermittelt vor verschlossener Tür. „Happy Closing“ stand auf einem Zettel, der ebendort befestigt ist. Und: „Es ist leider Schluss mit Party“. Wie glücklich die Schließung wirklich war, ist bislang unklar. Seit fast genau zehn Jahren gab es den Tanzclub am Alten Markt, gegründet damals von den Magdeburger Gastronomen Hendrik und Stefan Grebe. 2013 wurde Marcus Reisener Chef des Lokals im historischen Kellergewölbe, der zuvor auch schon die ebenfalls seit Jahren beliebte Cocktailbar „One“ in der Leiterstraße von den Grebes übernommen hatte. Club trotz Termine geschlossen Als „Mixologe“ machte er sich einen Namen, überraschte mit immer neuen Cocktailkreationen und Veranstaltungen wie dem Essen in völliger Dunkelheit. Obwohl Veranstaltungstermine für den Rest des Jahres bereits angekündigt waren, ist sein Laden nun aber zu. Ein Modeflohmarkt für Frauen, der am kommenden Wochenende dort stattfinden sollte, teilt auf seiner Facebook-Seite mit, dass man von der Schließung überrascht wurde und nun schnellstmöglich nach einem alternativen Veranstaltungsort sucht. Keine Stellungnahme zur Schließung Zu den Hintergründen sagt Reisener selbst nichts. Trotz mehrfacher Anfrage per Telefon und E-Mail gibt es bis Montagabend keine Stellungnahme von ihm zur Schließung über Nacht. In der Gastroszene ist von Mietschulden die Rede. Anfragen an die in Magdeburg ansässige Hausverwaltung der Buttergasse bleiben ebenfalls unbeantwortet. Ein Unternehmer aus Sachsen hatte das Objekt vor gut zehn Jahren erworben. Fest steht aber: Bereits seit Ende 2018 ist Reisener mit seiner Catering-Firma auch nicht mehr für die gastronomische Versorgung im Gesellschaftshaus zuständig, wie dessen Leiter Carsten Gerth entsprechende Volksstimme-Informationen bestätigt. Er hatte diese nach einer öffentlichen Ausschreibung erst Anfang 2018 übernommen. Zu den Gründen für die Trennung will sich Gerth nicht öffentlich äußern. "One"-Vertrag läuft im Mai aus Auch wie es um die Zukunft des „One“ steht, ist offen. Vermieter der Cocktailbar in der Leiterstraße ist die kommunale Wohnungsbaugesellschaft (Wobau). Auf Volksstimme-Anfrage heißt es von dort, dass der Mietvertrag für die Bar regulär nur noch bis Ende Mai 2019 läuft. „Wir befinden uns in offenen Gesprächen und können derzeit noch keine vertraglich gesicherte Auskunft zur Zukunft geben“, erklärt René Weimann, Leiter Gewerbemanagement bei der Wobau. Tanzfreudige Partygänger in Magdeburg haben nun noch weniger Auswahl als zuvor: Mit dem First hat einer der letzten Tanzclubs der Stadt Magdeburg mit regelmäßigen Veranstaltungen geschlossen.

