Neues an der Getec-Arena: So wurde die Heimstädte des SC Magdeburg aufgewertet

Vor der Getec-Arena in Magdeburg wurden neue Sitzbänke aufgestellt. Auch außerhalb von Veranstaltungen wird sie von Spaziergängern zum rasten genutzt.

Magdeburg - Die Getec-Arena in Magdeburg lockt Woche für Woche Tausende Besucher an – ob zu Sportevents vom SC Magdeburg oder Kulturveranstaltungen. Während es in der Halle lebendig zugeht, wirkt das Außengelände jedoch wenig einladend: eine weitläufige Wiesenfläche, ohne Blumen, Bäume oder Sträucher.

Ein Lichtblick kam zuletzt mit der neuen Leuchtfigur des SC Magdeburg, die als Teil der Lichterwelt nicht nur für Atmosphäre sorgt, sondern besonders an Spieltagen das triste Umfeld optisch aufwertet. Nun folgt ein weiterer kleiner, aber sichtbarer Schritt: Nach mehr als zwei Jahren Planungszeit wurden von der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg (MVGM) vier Sitzbänke mit jeweils einem Mülleimer vor der Arena aufgestellt.

Den Anstoß für die Verschönerung gab CDU-Stadtrat Manuel Rupsch bereits 2022. Damals sprach sich der Stadtrat für eine Aufwertung des Areals aus.

Areal um Getec-Arena in Magdeburg aufwerten: Anstoß bereits 2022

Dass nun Bänke aufgestellt wurden, mache den Standort deutlich attraktiver, meint er. Gerade vor und nach Veranstaltungen biete es so den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, zu rasten oder einfach zusammenzusitzen. „Insbesondere für Ältere und Familien ist das natürlich toll“, meint Rupsch.

Doch schon damals betonte er: Sitzgelegenheiten allein reichen nicht. Sein Vorschlag war es, das Gelände mit Bäumen und Sträuchern nicht nur optisch aufzuwerten, sondern auch ökologisch sinnvoll zu gestalten.

Denn die heißen Sommer der vergangenen Jahre haben gezeigt, welche Folgen eine komplett unbeschattete Fläche haben kann: Der Hügel vor der Halle verwandelte sich an manchen Tagen in eine staubige, gelb-braune Landschaft. Doch trotz des ersten Schritts in Richtung Verschönerung bleibt es wohl vorerst nur bei den Bänken.

Pflanzung von Bäumen und Sträuchern vor Veranstaltungshalle derzeit nicht geplant

Wie die Pressestelle der MVGM mitteilt, sind aktuell keine weiteren Begrünungsmaßnahmen geplant. Zwar stand die Veranstaltungsgesellschaft der Idee neuer Bepflanzungen grundsätzlich offen gegenüber, doch laut einer städtischen Prüfung aus dem Jahr 2022 wäre dies nur mit erheblichem Aufwand umsetzbar.

Grund dafür sei unter anderem die Bodenbeschaffenheit: Das Gelände besteht aus aufgeschüttetem Material vom Bau der Halle und weist keine homogene Struktur auf. Zudem befinden sich in den Hügeln Rigolen zur Regenentwässerung von Halle und Parkplatz, was die Pflanzung von Bäumen erschwert.

Für Manuel Rupsch sei das jedoch keine Ausrede, hier und jetzt einfach mit der Aufwertung aufzuhören. Stattdessen schlägt er vor, dass sich Stadt und MVGM bei bestehenden Problemen Expertise von anderen Städten holen könnten, um das Areal zu begrünen.