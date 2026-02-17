14-jährigen „Systemsprenger“ misshandelt? Gewalt in Magdeburger Jugendpsychiatrie: Zwei Security-Mitarbeiter vor Gericht
Zwei Security-Mitarbeiter stehen in Magdeburg vor Gericht. Es geht um mutmaßliche Gewalt gegen einen 14-Jährigen in der Psychiatrie – und um brisante Fragen zum Einsatz von Sicherheitskräften.
17.02.2026, 17:00
Magdeburg. - Zwei Security-Mitarbeiter stehen in Magdeburg vor Gericht. Der Vorwurf wiegt schwer: Sie sollen einen psychisch kranken Jungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mehrfach schwer verletzt haben. Es ist der vorläufige Höhepunkt in einem Drama um den Umgang mit einem sogenannten „Systemsprenger“.