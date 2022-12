Glatteis in Magdeburg: Polizei registriert zahlreiche Unfälle

Nach einem eher ruhigen Morgen registriert die Polizei in Magdeburg am Montagvormittag eine zunehmende Zahl von Unfällen aufgrund von Glatteis.

Magdeburg - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremer Glätte in Sachsen-Anhalt. Am Montagmorgen (19. Dezember 2022) blieb Magdeburg offenbar von Glatteis noch verschont. Doch im Laufe des Vormittags registriert die Polizei eine zunehmende Zahl von Unfällen.

Wie ein Sprecher des Polizeireviers Magdeburg gegen 11 Uhr auf Nachfrage sagte, gebe es seit etwa 10 Uhr „ein erhöhtes Aufkommen an Unfällen aufgrund von Glatteis“. „Es ist teils extrem glatt. Die gemeldeten Unfälle ziehen sich über das gesamte Stadtgebiet“, so der Polizeisprecher. Glücklicherweise seien die Unfälle allesamt bislang ohne Personenschäden geblieben. Es habe sich bisher nur um Sachschäden gehandelt. Eine genaue Zahl der Unfälle aufgrund von Glatteis konnte er noch nicht nennen.

Bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) läuft der Linienverkehr bislang problemlos, wie MVB-Sprecher Tim Stein auf Nachfrage sagte. Sowohl Busse als auch Straßenbahnen würden planmäßig fahren, es gebe bisher keine Einschränkungen aufgrund der Witterung.

Ihr Kind hat heute keine Schule, weil der Unterricht wegen Glatteis ausfällt? Oder kommt der Bus nicht, weil die Straße in ihrem Viertel zu glatt ist? Dann schreiben Sie mir eine E-Mail an [email protected]. Ich freue mich über jeden Hinweis zum Thema Glatteis.

Einzig ein Unfall am Morgen in der Altstadt habe zu kurzzeitigen Problemen geführt. Gegen 8 Uhr war ein Transporter vom Hasselbachplatz kommend nach links in Richtung Keplerstraße abgebogen und mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, es kam aber zu Sachschäden. Die Linien 2, 5 und 10 mussten über die Otto-von-Guericke-Straße umgeleitet werden. Seit 8.30 Uhr ist die Strecke wieder frei.